दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

3 . उरुग्वे में क्यों हैं इतनी ज्यादा गायें?

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस देश में आखिर इतनी ज्यादा गायें क्यों हैं? दरअसल उरुग्वे के घास के बड़े मैदान और सुहावना मौसम इसे पशुधन के लिए आदर्श बनाते हैं. सदियों से मवेशी पालन यहां के अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है जो इसके प्रसिद्ध गोमांस निर्यात को बढ़ावा देता है.