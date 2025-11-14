FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

आज हम आपको दुनिया के उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसानों से ज्यादा आबादी गायों और मवेशियों की है, जानें कौन सा है वह देश और क्या है यहां की खासियत...

जया पाण्डेय | Nov 14, 2025, 04:53 PM IST

1.दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी
1

दुनियाभर में कई देश हैं जो अपने आप में अनोखे हैं. लेकिन क्या आपने किसी ऐसे देश की कल्पना की है, जहां इंसानों से ज्यादा आबादी गायों की है. दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे भले ही छोटा हो लेकिन मवेशियों के मामले में यह वाकई बहुत बड़ा है.

2.यहां हर इंसान पर है चाय गाय

यहां हर इंसान पर है चाय गाय
2

यह देश लगभग 34 लाख लोगों का घर है और यहां  1.2 करोड़ से ज़्यादा गायें हरी-भरी चरागाहों में चरती हैं. इसका मतलब है कि यहां हर व्यक्ति पर लगभग चार गायें हैं, जो दुनिया में मवेशियों और इंसानों के बीच सबसे ज़्यादा अनुपात में से एक है.

3.उरुग्वे में क्यों हैं इतनी ज्यादा गायें?

उरुग्वे में क्यों हैं इतनी ज्यादा गायें?
3

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस देश में आखिर इतनी ज्यादा गायें क्यों हैं? दरअसल उरुग्वे के घास के बड़े मैदान और सुहावना मौसम इसे पशुधन के लिए आदर्श बनाते हैं. सदियों से मवेशी पालन यहां के अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है जो इसके प्रसिद्ध गोमांस निर्यात को बढ़ावा देता है.

4.उरुग्वे है दुनिया का सबसे बड़े गोमांस निर्यातक देश

उरुग्वे है दुनिया का सबसे बड़े गोमांस निर्यातक देश
4

उरुग्वे दुनिया के सबसे बड़े गोमांस निर्यातकों में से एक है जो 100 से ज़्यादा देशों को मांस भेजता है. हालांकि आपको यह जानकार हैरानी होगी कि यह देश कई भारतीय राज्यों से बहुत छोटा है.

5.यहां हर गाय को आसानी से कर सकते हैं ट्रैक

यहां हर गाय को आसानी से कर सकते हैं ट्रैक
5

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां गायों का पता लगाया जा सकता है. उरुग्वे दुनिया का पहला देश था जिसने हर गाय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैग और ट्रैक किया जिससे खेत से लेकर खाने तक भोजन की गुणवत्ता और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई.
 

6.उरुग्वे में क्या-क्या है खास?

उरुग्वे में क्या-क्या है खास?
6

गायों की अधिक संख्या के अलावा यह देश कई दूसरे मामलों में भी दिलचस्प है. यह देश अपनी लगभग 95% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करता है और इसकी राजधानी मोंटेवीडियो को अक्सर लैटिन अमेरिका के सबसे रहने योग्य शहरों में गिना जाता है.

7.साक्षरती दर के मामले में भी आगे है यह देश

साक्षरती दर के मामले में भी आगे है यह देश
7

उरुग्वे दुनिया का पहला देश था जिसने भांग को वैध बनाया. इतना ही नहीं अपने छोटे आकार के बावजूद उरुग्वे की साक्षरता दर दक्षिण अमेरिका की सबसे अधिक साक्षरता दरों में से एक है जो 98% से भी अधिक है.

