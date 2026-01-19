दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 19, 2026, 04:51 PM IST
1.दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का चिड़िया पर पड़ा नाम
दुनिया के अधिकतर देश पक्षियों को सम्मान देते हैं और हर संस्कृति में पक्षियों का खास महत्व होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम एक पक्षी पर रखा गया है. यह देश मध्य अमेरिका में स्थित ग्वाटेमाला है.
(नोट-सभी तस्वीरें AI Generated हैं.)
2.ग्वाटेमाला की मुद्रा है Quetzal
ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम है क्वेट्ज़ल (Quetzal), जो एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ पक्षी के नाम पर रखा गया है. यह पक्षी ग्वाटेमाला के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे देश के गौरव का प्रतीक माना जाता है.
3.क्वेट्जल इतना खास क्यों है?
क्वेट्जल अपने चमकीले हरे और लाल पंखों और लंबी, लहराती पूंछ के लिए जाना जाता है. यह पक्षी प्राचीन माया और एज़्टेक सभ्यताओं में पवित्र माना जाता था और इसे स्वतंत्रता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक समझा जाता था. मान्यता है कि क्वेट्जल कैद में जीवित नहीं रह सकता, इसी कारण यह आज भी आजादी का प्रतीक माना जाता है. माया काल में क्वेट्जल के पंख केवल राजा, कुलीन वर्ग और पुजारियों ही पहनते थे. यह इस बात को दर्शाता है कि उस समय भी इस पक्षी को कितना सम्मान दिया जाता था.
4.राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा पक्षी
क्वेट्जल आज भी ग्वाटेमाला की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है. यह देश के राष्ट्रीय प्रतीक, ध्वज और सिक्कों व नोटों पर दिखाई देता है. मुद्रा का नाम इसी पक्षी पर रखना केवल नामकरण नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, गरिमा और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है. कई लोग मानते हैं कि क्वेट्ज़ल नोट अपने हाथ में रखना ग्वाटेमाला के इतिहास को छूने जैसा है.
5.क्वेट्ज़ल पक्षी की शारीरिक विशेषताएं
क्वेट्ज़ल की लंबाई लगभग 36 से 40 सेंटीमीटर होती है. नर पक्षियों की पूंछ के पंख 1 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं. रोशनी में इनके पंख हरे, सुनहरे, नीले और बैंगनी रंगों की चमक दिखाते हैं. नर की छाती गहरे लाल रंग की होती है जबकि चोंच पीली और सिर पर चमकदार हरे रंग की कलगी होती है.
6.मादा क्वेट्ज़ल पक्षी की विशेषताएं
मादा पक्षी रंग में अपेक्षाकृत हल्की होती है. उसकी छाती धूसर, सिर कांस्य-हरा और पूंछ छोटी होती है. दोनों के पैर कमजोर लेकिन बैठने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिनमें दो उंगलियां आगे और दो पीछे होती हैं. इनकी चोंच चौड़ी और थोड़ी मुड़ी होती है, जिससे ये जंगली एवोकैडो जैसे फल आसानी से खा सकते हैं. बड़ी आंखें इन्हें घने जंगलों की कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं.
7.क्वेट्जल का आवास और संरक्षण
क्वेट्जल मुख्य रूप से मध्य अमेरिका के ऊंचाई वाले बादल वनों में पाया जाता है. आज यह एक संरक्षित और दुर्लभ प्रजाति है. जंगलों की कटाई और पर्यावरण परिवर्तन इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं. इसी कारण ग्वाटेमाला और आसपास के देशों में इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत पक्षी और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को देख सकें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.