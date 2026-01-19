दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

3 . क्वेट्जल इतना खास क्यों है?

क्वेट्जल अपने चमकीले हरे और लाल पंखों और लंबी, लहराती पूंछ के लिए जाना जाता है. यह पक्षी प्राचीन माया और एज़्टेक सभ्यताओं में पवित्र माना जाता था और इसे स्वतंत्रता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक समझा जाता था. मान्यता है कि क्वेट्जल कैद में जीवित नहीं रह सकता, इसी कारण यह आज भी आजादी का प्रतीक माना जाता है. माया काल में क्वेट्जल के पंख केवल राजा, कुलीन वर्ग और पुजारियों ही पहनते थे. यह इस बात को दर्शाता है कि उस समय भी इस पक्षी को कितना सम्मान दिया जाता था.