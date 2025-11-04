FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी- बुलंदशहर में एक शादी के दौरान हंगामा, एक युवक ने थूककर तंदूरी रोटी बनाई, आरोपी हिरासत में लिया गया

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां स्टूडेंट्स को अंतिम संस्कार के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है. जानें यहां किन-किन चीजों की दी जाती है ट्रेनिंग...

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 10:50 AM IST

1.इस देश में करवाया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स

इस देश में करवाया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स
1

अंतिम संस्कार को जहां रीति-रिवाज माना जाता है जिसे मृतक के परिवार वाले निभाते हैं, वहीं दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां स्टूडेंट्स को अंतिम संस्कार के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है. यह देश कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया है. इसके शहर बुसान में बुसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अंतिम संस्कार के रीति-रिवाजों के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है. 

2.इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मिलती है कैसी ट्रेनिंग

इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मिलती है कैसी ट्रेनिंग
2

बुसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंतिम संस्कार की क्लास में  ताबूतों को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जो देश के भावी फ्यूनरल डायरेक्टर के लिए ट्रेनिंग उपकरण की तरह काम करता है. यहां स्टूडेंट्स अंतिम संस्कार की रस्मों का अभ्यास करते हैं जिसमें पुतलों को ताबूत में रखने से पहले उन्हें पारंपरिक कोरियाई अंतिम संस्कार के कपड़े में सावधानीपूर्वक लपेटना भी शामिल है.

3.साउथ कोरिया में बढ़ रही फ्यूनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग

साउथ कोरिया में बढ़ रही फ्यूनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग
3

एएफपी के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में फ्यूनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करवाया जाता है. यहां स्टूडेंट्स इस तरह के काम की बढ़ती मांग की वजह से इसमें करियर बनाने के लिए इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाले दिनों में ऐसे कामों की और भी ज्यादा मांग बढ़ेगी.

4.यहां मौत के कारोबार में काम करने वालों की बढ़ रही संख्या

यहां मौत के कारोबार में काम करने वालों की बढ़ रही संख्या
4

दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं. यहां दुनियाभर के मुकाबले में जन्म दर बेहद कम है और इस देश की लगभग आधी आबादी 50 साल या उससे अधिक उम्र की है. ऐसे में यहां मौत के कारोबार में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है. 

5.देश में सफाईकर्मियों की भी खूब बढ़ रही मांग

देश में सफाईकर्मियों की भी खूब बढ़ रही मांग
5

ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में लोग अकेले रह रहे हैं और अकेले ही मर रहे हैं. एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश में अब एकल व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या कुल घरों का लगभग 42 प्रतिशत है. इसकी वजह से देश में एक नए प्रोफेशन की मांग बढ़ रही है जो सफाईकर्मी हैं. इन्हें लोगों की मौत के बाद घरों में सफाई के लिए बुलाया जाता है. 

6.इस देश की सुसाइड रेट भी है सबसे ज्यादा

इस देश की सुसाइड रेट भी है सबसे ज्यादा
6

इतना ही नहीं विकसित देशों में से एक दक्षिण कोरिया में आत्महत्या की दर भी सबसे अधिक है और इन अकेलेपन से होने वाली मौतों में वे लोग भी शामिल हैं जो अकेले ही अपने हाथों मारे गए. ऐसे में यह देश ऐसे उपकरण भी विकसित कर रहा है जो अनदेखी मौतों के संकेतों का पता लगा सके. इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और कीड़ों का प्रकोप होने से बचाया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
Guru Nanak Jayanti: आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह 
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
