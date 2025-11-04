दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

6 . इस देश की सुसाइड रेट भी है सबसे ज्यादा

इतना ही नहीं विकसित देशों में से एक दक्षिण कोरिया में आत्महत्या की दर भी सबसे अधिक है और इन अकेलेपन से होने वाली मौतों में वे लोग भी शामिल हैं जो अकेले ही अपने हाथों मारे गए. ऐसे में यह देश ऐसे उपकरण भी विकसित कर रहा है जो अनदेखी मौतों के संकेतों का पता लगा सके. इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और कीड़ों का प्रकोप होने से बचाया जा सकता है.

