दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 10:50 AM IST
1.इस देश में करवाया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स
अंतिम संस्कार को जहां रीति-रिवाज माना जाता है जिसे मृतक के परिवार वाले निभाते हैं, वहीं दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां स्टूडेंट्स को अंतिम संस्कार के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है. यह देश कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया है. इसके शहर बुसान में बुसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अंतिम संस्कार के रीति-रिवाजों के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है.
2.इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मिलती है कैसी ट्रेनिंग
बुसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंतिम संस्कार की क्लास में ताबूतों को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जो देश के भावी फ्यूनरल डायरेक्टर के लिए ट्रेनिंग उपकरण की तरह काम करता है. यहां स्टूडेंट्स अंतिम संस्कार की रस्मों का अभ्यास करते हैं जिसमें पुतलों को ताबूत में रखने से पहले उन्हें पारंपरिक कोरियाई अंतिम संस्कार के कपड़े में सावधानीपूर्वक लपेटना भी शामिल है.
3.साउथ कोरिया में बढ़ रही फ्यूनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग
एएफपी के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में फ्यूनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करवाया जाता है. यहां स्टूडेंट्स इस तरह के काम की बढ़ती मांग की वजह से इसमें करियर बनाने के लिए इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाले दिनों में ऐसे कामों की और भी ज्यादा मांग बढ़ेगी.
4.यहां मौत के कारोबार में काम करने वालों की बढ़ रही संख्या
दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं. यहां दुनियाभर के मुकाबले में जन्म दर बेहद कम है और इस देश की लगभग आधी आबादी 50 साल या उससे अधिक उम्र की है. ऐसे में यहां मौत के कारोबार में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है.
5.देश में सफाईकर्मियों की भी खूब बढ़ रही मांग
ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में लोग अकेले रह रहे हैं और अकेले ही मर रहे हैं. एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश में अब एकल व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या कुल घरों का लगभग 42 प्रतिशत है. इसकी वजह से देश में एक नए प्रोफेशन की मांग बढ़ रही है जो सफाईकर्मी हैं. इन्हें लोगों की मौत के बाद घरों में सफाई के लिए बुलाया जाता है.
6.इस देश की सुसाइड रेट भी है सबसे ज्यादा
इतना ही नहीं विकसित देशों में से एक दक्षिण कोरिया में आत्महत्या की दर भी सबसे अधिक है और इन अकेलेपन से होने वाली मौतों में वे लोग भी शामिल हैं जो अकेले ही अपने हाथों मारे गए. ऐसे में यह देश ऐसे उपकरण भी विकसित कर रहा है जो अनदेखी मौतों के संकेतों का पता लगा सके. इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और कीड़ों का प्रकोप होने से बचाया जा सकता है.
