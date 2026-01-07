FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान, मस्जिद, मदरसों पर कार्रवाई गलत, हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है, शांति बनाएं, पत्थरबाज़ी का सहारा ना लें, तुर्कमान गेट मस्जिद कमेटी से बात करनी चाहिए- बरेलवी, रामपुर से SP सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं

बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

क्या आप जानते हैं कि किस देश को 'समुद्र की भूमि' नाम दिया गया है? आज हम आपको उसी देश के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर यह देश इतना खास क्यों है.

जया पाण्डेय | Jan 07, 2026, 01:35 PM IST

1.किस देश को कहा जाता है समुद्र की भूमि?

किस देश को कहा जाता है समुद्र की भूमि?
1

दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश अपनी किसी न किसी खास पहचान के लिए जाना जाता है. कई देशों को उनके भूगोल, संस्कृति या प्राकृतिक विशेषताओं के कारण खास उपनाम मिले हुए हैं. इन्हीं में से एक अनोखा नाम है 'समुद्र की भूमि'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश को यह नाम दिया गया है. आज हम आपको उसी देश के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर यह देश इतना खास क्यों है.

Advertisement

2.मालदीव को क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ सी?

मालदीव को क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ सी?
2

मालदीव को 'समुद्र की भूमि' के नाम से जाना जाता है. यह देश लगभग पूरी तरह से हिंद महासागर से घिरा हुआ है. मालदीव प्रवाल द्वीपों, एटोल, लैगून और रीफ सिस्टम से बना हुआ एक द्वीपीय राष्ट्र है. यहां समुद्र सिर्फ चारों ओर फैला पानी नहीं है बल्कि यही देश की भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन और रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र है.

3.मालदीव को समुद्र की भूमि क्यों कहा जाता है?

मालदीव को समुद्र की भूमि क्यों कहा जाता है?
3

मालदीव को यह उपनाम इसलिए मिला है क्योंकि इसके कुल क्षेत्रफल का 99 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है. यहां लोगों की जीवनशैली समुद्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. समुद्री परिवहन, मछली पकड़ना, पर्यटन और द्वीपों पर बसावट सभी समुद्री पर्यावरण पर निर्भर हैं. मालदीव हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र में फैले प्रवाल द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला बनाता है.

4.मालदीव की भौगोलिक विशेषताएं

मालदीव की भौगोलिक विशेषताएं
4

मालदीव लगभग 1,190 छोटे-बड़े प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है जिन्हें 26 प्राकृतिक एटोल में बांटा गया है. इन द्वीपों की सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से केवल 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. इसी वजह से मालदीव को दुनिया के सबसे निचले और समुद्र पर सबसे ज्यादा निर्भर देशों में गिना जाता है.

TRENDING NOW

5.मालदीव की जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण

मालदीव की जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण
5

मालदीव में उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु पाई जाती है, जो मानसूनी हवाओं, गर्म समुद्री धाराओं और अधिक आर्द्रता से प्रभावित होती है. यहां की प्रवाल भित्तियां, साफ लैगून और समृद्ध समुद्री जीवन इसकी प्राकृतिक पहचान की रीढ़ हैं. मालदीव में समुद्र न केवल पर्यावरण को आकार देता है बल्कि लोगों की संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक पहचान का भी अहम हिस्सा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं
बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं
अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब
अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
MORE
Advertisement
धर्म
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
MORE
Advertisement