दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

1 . किस देश को कहा जाता है समुद्र की भूमि?

दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश अपनी किसी न किसी खास पहचान के लिए जाना जाता है. कई देशों को उनके भूगोल, संस्कृति या प्राकृतिक विशेषताओं के कारण खास उपनाम मिले हुए हैं. इन्हीं में से एक अनोखा नाम है 'समुद्र की भूमि'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश को यह नाम दिया गया है. आज हम आपको उसी देश के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर यह देश इतना खास क्यों है.