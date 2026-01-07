दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

एजुकेशन
Jan 07, 2026
1.किस देश को कहा जाता है समुद्र की भूमि?
दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश अपनी किसी न किसी खास पहचान के लिए जाना जाता है. कई देशों को उनके भूगोल, संस्कृति या प्राकृतिक विशेषताओं के कारण खास उपनाम मिले हुए हैं. इन्हीं में से एक अनोखा नाम है 'समुद्र की भूमि'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश को यह नाम दिया गया है. आज हम आपको उसी देश के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर यह देश इतना खास क्यों है.
2.मालदीव को क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ सी?
मालदीव को 'समुद्र की भूमि' के नाम से जाना जाता है. यह देश लगभग पूरी तरह से हिंद महासागर से घिरा हुआ है. मालदीव प्रवाल द्वीपों, एटोल, लैगून और रीफ सिस्टम से बना हुआ एक द्वीपीय राष्ट्र है. यहां समुद्र सिर्फ चारों ओर फैला पानी नहीं है बल्कि यही देश की भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन और रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र है.
3.मालदीव को समुद्र की भूमि क्यों कहा जाता है?
मालदीव को यह उपनाम इसलिए मिला है क्योंकि इसके कुल क्षेत्रफल का 99 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है. यहां लोगों की जीवनशैली समुद्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. समुद्री परिवहन, मछली पकड़ना, पर्यटन और द्वीपों पर बसावट सभी समुद्री पर्यावरण पर निर्भर हैं. मालदीव हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र में फैले प्रवाल द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला बनाता है.
4.मालदीव की भौगोलिक विशेषताएं
मालदीव लगभग 1,190 छोटे-बड़े प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है जिन्हें 26 प्राकृतिक एटोल में बांटा गया है. इन द्वीपों की सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से केवल 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. इसी वजह से मालदीव को दुनिया के सबसे निचले और समुद्र पर सबसे ज्यादा निर्भर देशों में गिना जाता है.
5.मालदीव की जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण
मालदीव में उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु पाई जाती है, जो मानसूनी हवाओं, गर्म समुद्री धाराओं और अधिक आर्द्रता से प्रभावित होती है. यहां की प्रवाल भित्तियां, साफ लैगून और समृद्ध समुद्री जीवन इसकी प्राकृतिक पहचान की रीढ़ हैं. मालदीव में समुद्र न केवल पर्यावरण को आकार देता है बल्कि लोगों की संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक पहचान का भी अहम हिस्सा है.
