मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 08, 2025, 02:10 PM IST
1.मुंबई का सबसे महंगा और आलीशान इलाका है अल्टामाउंट रोड
मुंबई का अल्टामाउंट रोड देश के सबसे आलीशान और महंगे इलाकों में से एक माना जाता है. इस इलाके की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है मुकेश अंबानी का एंटीलिया, जिसे दुनिया के सबसे महंगे निजी आवासों में से एक माना जाता है.
2.भव्यता के मामले में एंटीलिया को पीछे छोड़ देती है ये इमारत
हालांकि मुकेश अंबानी के एंटीलिया के ठीक सामने एक और इमारत है जो ऊंचाई और आधुनिकता में इसे पीछे छोड़ देती है. इस बिल्डिंग का नाम है लोढ़ा अल्टामाउंट. लोढ़ा अल्टामाउंट मुंबई की सबसे प्रीमियम इमारतों में से एक है और मुकेश अंबानी का 15,000 करोड़ रुपये का एंटीलिया भी इसके सामने फीका नजर आता है.
3.लोढ़ा अल्टामाउंट में क्या है खास?
लोढ़ा अल्टामाउंट एक 43-मंजिला गगनचुंबी इमारत है जिसका निर्माण रियल एस्टेट टाइकून और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने करवाया था. लोढ़ा ग्रुप (अब मैक्रोटेक डेवलपर्स) द्वारा विकसित इस इमारत में कुल 52 आलीशान अपार्टमेंट हैं.
4.हर अपार्टमेंट से दिखता है समुद्र का नजारा
स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और हाई-स्पीड लिफ्ट जैसी फाइव स्टार सुविधाओं ये युक्त यह इमारत काले शीशे से बनी है जो इसे एक आधुनिक और प्रभावशाली रूप प्रदान करती है. हर अपार्टमेंट की सबसे खास बात यह है कि यहां से अरब सागर और मुंबई शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है.
5.मंगल प्रभात लोढ़ा कौन हैं?
मंगल प्रभात लोढ़ा ने 1980 में मुंबई में अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया था. आज मंगल प्रभात लोढ़ा को भारत के सबसे सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन में से एक माना जाता है. फोर्ब्स के मुताबिक 5 अक्टूबर 2025 तक मंगल प्रभात लोढ़ा की कुल संपत्ति 7.1 बिलियन डॉलर से अधिक है.
6.मुंबई के अल्टामाउंट रोड का क्या महत्व है?
अल्टामाउंट रोड न सिर्फ यहां बसने वाले अमीरों की वजह से मशहूर है बल्कि इसे भारत में धन, प्रतिष्ठा और विलासिता के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाता है. यहां की हर इमारत अपनी कहानी कहती है.
