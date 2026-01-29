92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 29, 2026, 06:10 PM IST
1.1 फरवरी को अपना नौंवा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
भारत में हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट भाषण देंगी और पिछले कुछ साल की तरह इसे डिजिटल टैबलेट से पढ़कर पेश करेंगी. लेकिन पहले ऐसा हमेशा नहीं होता था. बजट पेश करने के तरीके और दस्तावेजों की प्रस्तुति में समय के साथ कई बदलाव आए हैं.
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
2.92 साल तक बजट का 'ब्रीफकेस' क्यों था?
आज से पहले कई दशकों तक भारत में केंद्रीय बजट के कागजात को ब्रीफकेस में रखा जाता था, जिसे वित्त मंत्री संसद में लेकर जाते थे. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन में भी बजट दस्तावेजों को लेदर ब्रीफकेस में ले जाना एक पुराना प्रतीक था. भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 1947 में बजट पेश करते समय पारंपरिक चमड़े का पोर्टफोलियो यानी ब्रीफकेस इस्तेमाल किया था और उसके बाद कई वित्त मंत्रियों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया.
3.फिर क्यों गायब हो गया ब्रीफकेस?
इस लंबे समय से चली आ रही परंपरा में बड़ा बदलाव 2019 में आया, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट कागजात को ब्रीफकेस में रखने की जगह 'बही-खाता' का प्रयोग किया. बही-खाता भारत का पारंपरिक लेखांकन पाउच है जिसका इस्तेमाल सदियों से व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों द्वारा हिसाब-किताब रखने के लिए किया जाता रहा है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह भारतीय परंपरा का प्रतीक है और ब्रिटिश परंपरा से अलग पहचान प्रदर्शित करता है. उनके मुताबिक ब्रीफकेस की जगह बही-खाता लेकर चलना ज्यादा आसान भी है.
4.डिजिटल बजट टैबलेट का इस्तेमाल
बही-खाता के बाद 2021 में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने का तरीका फिर से बदल दिया और पेपरलेस बजट पेश किया. बजट भाषण को पढ़ने के लिए उन्होंने भारत में निर्मित टैबलेट का इस्तेमाल किया, जिसे बही-खाता की तरह दिखने वाले लाल पाउच में रखा गया था. यह बदलाव डिजिटल इंडिया के लक्ष्य का हिस्सा भी माना गया.
5.बजट प्रस्तुति का विकास
इन बदलावों के साथ यह परंपरा भी बदली कि किस रूप में बजट दस्तावेज तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं. कुछ दशक तक नॉर्थ ब्लॉक के तहखाने में बजट के दस्तावेज तैयार और छापे जाते थे, लेकिन अब बजट का अधिकांश भाग डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है. केवल सीमित भौतिक प्रतियां ही छापी जाती हैं.
6.डिजिटल होने के फायदे
बजट का डिजिटल होना गोपनीयता की अवधि यानी 'लॉक-इन पीरियड' को भी छोटा कर देता है. पहले यह अवधि करीब दो सप्ताह तक रहती थी, लेकिन डिजिटल व्यवस्था के कारण अब यह लगभग पांच दिन की रह गई है यानी बजट आधिकारिक तौर पर जारी होने से पहले उसकी गोपनीयता बनी रहती है, लेकिन अब यह समय कम है.
