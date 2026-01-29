92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

2 . 92 साल तक बजट का 'ब्रीफकेस' क्यों था?

आज से पहले कई दशकों तक भारत में केंद्रीय बजट के कागजात को ब्रीफकेस में रखा जाता था, जिसे वित्त मंत्री संसद में लेकर जाते थे. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन में भी बजट दस्तावेजों को लेदर ब्रीफकेस में ले जाना एक पुराना प्रतीक था. भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 1947 में बजट पेश करते समय पारंपरिक चमड़े का पोर्टफोलियो यानी ब्रीफकेस इस्तेमाल किया था और उसके बाद कई वित्त मंत्रियों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया.