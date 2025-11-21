दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना

1 . दुनिया के सबसे ज्यादा चढ़े जाने वाले पर्वत

1

पहाड़ हमेशा से ही पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं. कुछ पर्वत शिखरों पर चढ़ने के लिए बहुत कौशल और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ है जिनपर चढ़ाई करना पर्यटकों के लिए सुलभ है. दुनिया भर में हमेशा कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जो पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय होते हैं और वे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और अद्भुत होते हैं. साथ ही इसके रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चढ़ाई की जा सकती है.