दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 10:30 AM IST
1.दुनिया के सबसे ज्यादा चढ़े जाने वाले पर्वत
पहाड़ हमेशा से ही पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं. कुछ पर्वत शिखरों पर चढ़ने के लिए बहुत कौशल और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ है जिनपर चढ़ाई करना पर्यटकों के लिए सुलभ है. दुनिया भर में हमेशा कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जो पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय होते हैं और वे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और अद्भुत होते हैं. साथ ही इसके रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चढ़ाई की जा सकती है.
2.माउंट फूजी, जापान
दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पहाड़ों में से एक है माउंट फूजी. यह एक बिल्कुल सममित ज्वालामुखी शंकु है. हर गर्मियों में हजारों लोग आध्यात्मिक लाभ और सूर्योदय के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए इस पर चढ़ते हैं.
3.माउंट किलिमंजारो, तंजानिया
किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है. यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके लिए किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती. ट्रेकर्स वर्षावनों से लेकर ग्लेशियरों तक पांच पारिस्थितिक क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं इसलिए यह सबसे सुखद चढ़ाई में से एक है.
4.बेन नेविस, स्कॉटलैंड
बेन नेविस ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है और हर साल 1,00,000 से ज्यादा पर्वतारोही इस पर चढ़ते हैं. इसकी पहुंच की सीमा और हाइलैंड्स में इसके मनोरम दृश्य इसे अनुभवी पर्वतारोहियों और नए पर्वतारोहियों के बीच एक लोकप्रिय स्थल बनाते हैं.
5.माउंट हूड, अमेरिका
माउंट हूड ओरेगन में स्थित एक हिमाच्छादित पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक चढ़ाई वाले पर्वतों में से एक है. हालांकि चढ़ाई बहुत लंबी नहीं है, फिर भी पर्वतारोहियों को यहां अप्रत्याशित मौसम और ढलानों के कारण सावधानी बरतनी चाहिए.
6.माउंट मोनाडॉक, अमेरिका
माउंट मोनाडनॉक न्यू हैम्पशायर में स्थित है जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा चढ़ाई वाले पर्वतों में से एक माना जाता है. इसकी आसान पहुंच और शिखर के सुंदर दृश्यों के कारण साल भर यहां पर्यटक आते हैं.