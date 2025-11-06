दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
1.दुनिया के टॉप 5 बेस्ट ज्यूडिशियल सिस्टम वाले देश
एक मजबूत न्यायपालिका किसी भी देश का मूल आधार होती है. एक मजबूत न्यायपालिका सामाजिक न्याय, कानून के शासन और सामाजिक विश्वास पर आधारित होती है. एक प्रभावी न्यायपालिका वाला देश कानूनी मामलों को सुलझाने में निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और दक्षता पर काम करता है. डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार आज हम आपको दुनिया के बेस्ट न्यायपालिका वाले देशों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2.1. डेनमार्क
डेनमार्क की न्यायिक प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी है जिसका स्कोर 0.90 है. इस देश को निष्पक्ष, सुलभ, कुशल और हर नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए त्वरित अदालतों के लिए जाना जाता है.
3.2. नॉर्वे
0.89 की सूचकांक रैंकिंग के साथ नॉर्वे की न्यायपालिका को अत्यधिक पारदर्शी और स्वतंत्र माना जाता है. इसके अलावा नॉर्वे की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं भी जनता के विश्वास को बढ़ावा देती हैं और देश में भ्रष्टाचार को सीमित करती हैं.
4.3. फिनलैंड
फिनलैंड का न्यायिक स्कोर 0.87 है, जो देश के मज़बूत न्यायिक मानकों को दर्शाता है. यह देश अपनी निष्पक्ष सुनवाई और कुशल न्यायिक प्रशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो कानून के तहत समान व्यवहार का समर्थन करता है. यह देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी है.
5.4. स्वीडन
0.85 अंकों के साथ स्वीडन समय पर न्यायिक समाधान के लिए जाना जाता है. यहां की न्यायिक प्रणाली अपनी व्यावसायिकता और ईमानदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है. स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश भी था.
6.5. न्यूजीलैंड
न्यूज़ीलैंड भी सर्वश्रेष्ठ न्यायिक प्रणाली वाले देशों में से एक है. इस देश को 0.83 का स्कोर मिला है. यह देश के मजबूत कानून और अदालतों को दर्शाता है, जो सुलभ और निष्पक्ष हैं.
7.इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत?
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ न्यायिक प्रणालियों वाले देशों की लिस्ट में भारत 0.49 अंकों के साथ 86वें नंबर पर आता है. भारत की न्यायिक प्रणाली विस्तृत और दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक प्रणालियों में से एक है. हालांकि देश अभी भी लंबित मुकदमों, न्याय देने में देरी और बुनियादी ढांचे जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है.
