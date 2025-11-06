दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया के टॉप 5 बेस्ट ज्यूडिशियल सिस्टम वाले देश

एक मजबूत न्यायपालिका किसी भी देश का मूल आधार होती है. एक मजबूत न्यायपालिका सामाजिक न्याय, कानून के शासन और सामाजिक विश्वास पर आधारित होती है. एक प्रभावी न्यायपालिका वाला देश कानूनी मामलों को सुलझाने में निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और दक्षता पर काम करता है. डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार आज हम आपको दुनिया के बेस्ट न्यायपालिका वाले देशों के बारे में बताने जा रहे हैं.