BCCI ने महिला टीम के लिए 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की

एजुकेशन

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं. साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है और इस लिस्ट में भारत किस पायदान पर आता है...

जया पाण्डेय | Nov 03, 2025, 10:10 AM IST

1.दुनिया के वो देश जहां सबसे ज्यादा खुशहाल हैं बच्चे

दुनिया के वो देश जहां सबसे ज्यादा खुशहाल हैं बच्चे
1

जब हम बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं तो यह सिर्फ मुस्कुराते चेहरों से कहीं बढ़कर होता है. यह मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और दोस्ती बनाने व दूसरों से जुड़ने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से भी जुड़ा है. आज हम आपको यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल बच्चों वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं.

2.नीदरलैंड

नीदरलैंड
2

सबसे खुश बच्चों वाले देशों की सूची में नीदरलैंड सबसे ऊपर है. यह देश खुश और आत्मविश्वासी बच्चों की परवरिश के लिए जाना जाता है. इसका सारा श्रेय खुले विचारों वाले परिवारों को जाता है जहां बच्चों की राय को कम नहीं आंका जाता. इसके अलावा यहां स्कूल का दबाव कम होता है और बच्चों के पास अपने शौक पूरे करने और खेलने का समय होता है. वे ज़्यादातर समय बाहर बिताते हैं. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नीदरलैंड में स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं.

3.डेनमार्क

डेनमार्क
3

डेनमार्क के बच्चों को बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है. यहां स्कूल का मुख्य ध्यान केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक संपर्क विकसित करने पर भी है. यहां विश्वास और हाइगे की संस्कृति है, जो आराम और सहजता के लिए डेनिश शब्द है जिससे बच्चे अपने वातावरण में सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं.

4.फ्रांस

फ्रांस
4

फ़्रांसीसी बच्चों का आहार स्वस्थ और उनकी दिनचर्या स्थिर होती है. उनकी शिक्षा सीखने और रचनात्मकता के बीच एक आदर्श संतुलन पर आधारित होती है. यहां मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए बच्चों को परिवार और दोस्तों के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

5.पुर्तगाल

पुर्तगाल
5

पुर्तगाल ऐसे सहयोगी समुदाय बनाता है जहां बच्चे शामिल और प्यार महसूस करते हैं. यहां परिवार के साथ समय बिताने पर जोर दिया जाता है और माहौल बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है. स्कूल बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का जल्द पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को अपनी भावनाओं को छिपाने की ज़रूरत न पड़े.

6.आयरलैंड

आयरलैंड
6

आयरिश बच्चे अपने उत्कृष्ट सामाजिक कौशल के लिए जाने जाते हैं. वे घनिष्ठ समुदायों में पलते-बढ़ते हैं, जहां दोस्त बनाने के लिए ढेर सारे खेल और सामूहिक गतिविधियां होती हैं. मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आयरलैंड के बच्चे आमतौर पर परिवार और शिक्षकों दोनों से समर्थित और मूल्यवान महसूस करते हैं.

7.भारत

भारत
7

भारत दुनिया के सबसे खुशहाल बच्चों वाले टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है, जिसका मुख्य कारण शैक्षणिक तनाव, सामाजिक दबाव और शहरी अलगाव जैसी चुनौतियां हैं. हालांकि एक अरब से ज़्यादा की आबादी वाला यह देश मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और देश भर में बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है. फिर भी बाल सुख में अग्रणी देशों की बराबरी करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है.

