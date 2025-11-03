दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

2 . नीदरलैंड

सबसे खुश बच्चों वाले देशों की सूची में नीदरलैंड सबसे ऊपर है. यह देश खुश और आत्मविश्वासी बच्चों की परवरिश के लिए जाना जाता है. इसका सारा श्रेय खुले विचारों वाले परिवारों को जाता है जहां बच्चों की राय को कम नहीं आंका जाता. इसके अलावा यहां स्कूल का दबाव कम होता है और बच्चों के पास अपने शौक पूरे करने और खेलने का समय होता है. वे ज़्यादातर समय बाहर बिताते हैं. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नीदरलैंड में स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं.