थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 07, 2026, 01:43 PM IST
1.तमिलनाडु में फंसा एक्टर विजय का सरकार बनाने का पेंच
तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में एक्टर विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसे राज्य की 234 सीटों में से 108 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए. कांग्रेस ने अपनी 5 सीटों के साथ समर्थन का ऐलान किया है लेकिन इसके बावजूद भी वे बहुमत से 5 सीट दूर हैं. ऐसे में तमिलनाडु में उनकी सरकार बनने का पेंच थोड़ा फंस गया है.
(Image Credit: Social Media)
2.थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल
इन सबके बीच थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उनकी रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि वह पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें हाईस्कूल में 65 प्रतिशत मार्क्स मिले थे. उन्होंने चेन्नई के विरुगंबक्कम में बालालोक स्कूल से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी जिसमें उन्हें 1100 में से 711 मार्क्स मिले थे.
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3.एक्टर विजय को किस सब्जेक्ट में मिले थे कितने नंबर?
सब्जेक्ट वाइज नंबरों की बात करें तो उन्हें सबसे कम मार्क्स मैथ्स में और सबसे ज्यादा मार्क्स साइंस में मिले थे. इंग्लिश में 200 में से 133 मार्क्स, साइंस में 300 में से 206 मार्क्स, सोशल साइंस में 200 में से 122 और मैथ्स में 200 में से 95 नंबर मिले थे. इसके अलावा, उन्हें अपनी मातृभाषा तमिल में 200 में से 155 नंबर मिले थे.
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4.जब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेने कॉलेज पहुंचे थे विजय
स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद विजय ने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन के कोर्स में एडमिशन लिया लेकिन एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया. तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से जीत के बाद विजय अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पाने के लिए हाल ही में लोयोला कॉलेज गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं.
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5.सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है 'जना नायकन'
आज वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. तमिल फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 30 साल तक काम करने के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा. जल्द ही उनकी फिल्म 'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. इसे उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है क्योंकि अब वह पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर फोकस करना चाहते हैं. 'जना नायकन' में उनके अपोजिट पूजा हेगड़े होंगी जबकि बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, मामिता बैजू भी इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में हैं.
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