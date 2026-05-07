थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर

5 . सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है 'जना नायकन'

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आज वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. तमिल फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 30 साल तक काम करने के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा. जल्द ही उनकी फिल्म 'जना नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. इसे उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है क्योंकि अब वह पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर फोकस करना चाहते हैं. 'जना नायकन' में उनके अपोजिट पूजा हेगड़े होंगी जबकि बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, मामिता बैजू भी इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में हैं.

(Image Credit: Social Media)



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