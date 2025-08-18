Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह
Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?
UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज
Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट
नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 18, 2025, 04:38 PM IST
1.टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर थीं सुधा मूर्ति
टाटा मोटर्स में पहली महिला इंजीनियर के रूप में जाने जाने वाली सुधा मूर्ति कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी कक्षा में एकमात्र छात्रा थी. मूर्ति ने पूर्वाग्रह और भेदभाव को मात देते हुए कर्नाटक के सभी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया से गोल्ड मेडल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सिल्वर मेडल हासिल किया.
2.नौकरी पाने के लिए जेआरडी टाटा को लिखनी पड़ी थी चिट्ठी
इसके बावजूद उन्हें टाटा मोटर्स में नौकरी पाने के लिए एक साहसिक कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी थी. उन्होंने आईआईएससी से स्नातकों के लिए एक आमंत्रण के जवाब में आवेदन किया था, जबकि इस पर्चे में कंपनी की ओर से साफ लिखा गया था कि महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है. बावजूद इसके मूर्ति ने आवेदन किया और साहस के साथ सीधे जेआरडी टाटा को पत्र लिख डाला.
3.जेआरडी टाटा को चिट्ठी में सुधा मूर्ति ने क्या लिखा?
जेआरडी टाटा को लिखी चिट्ठी में उन्होंने समूह को रसायन, इंजन और लौह-इस्पात उद्योग में अग्रणी मानते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देने का आग्रह किया था. उन्होंने लिखा था कि अगर महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो समाज या देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और टेल्को, पुणे में महिला छात्रों को नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति न देना कंपनी की एक बड़ी भूल है.
4.सुधा मूर्ति ने लिखी हैं 40 से ज्यादा किताबें
उत्तरी कर्नाटक के शिगगांव में 19 अगस्त 1950 को जन्मी सुधा मूर्ति अपने दादा-दादी से महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुईं. आज मूर्ति की पहचान एक लेखिका, समाजसेवी, शिक्षिका, इंजीनियर और वक्ता के रूप में होती है. एक लेखिका के रूप में मूर्ति ने 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं. उनकी बेस्टसेलर किताबों में थ्री थाउजेड स्टिचेज, डॉलर बहू और वाइज एंड अदरवाइज शामिल हैं.
5.किन विधाओं में लिखती हैं सुधा मूर्ति?
सुधा मूर्ति बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न विधाओं जैसे उपन्यास, लघुकथाएं और यात्रा वृत्तांत लिखती हैं. उनकी कहानियां उनकी यात्राओं, जीवन के अनुभवों और उनसे मिलने वाले लोगों से प्रेरित हैं. वह अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेती हैं जिससे युवा पाठकों को मूल्यों और सिद्धांतों को सहज और रोचक तरीके से समझने में मदद मिलती है.
6.इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं सुधा मूर्ति
सुधा मूर्ति के साहित्यिक कार्यों को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिनमें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2006 में साहित्य के लिए आर.के. नारायण पुरस्कार और 2020 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं. उन्हें भारत भर के विश्वविद्यालयों से साहित्य में दस मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त हैं.
7.सुधा मूर्ति की लेखनी के कायल थे कलाम
सुधा मूर्ति भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर एक किस्से का जिक्र कर बताती हैं कि एक बार जब उन्हें देश के राष्ट्रपति का फोन आया तो उन्हें लगा यह गलती से किया गया फोन कॉल था. हालांकि देश के राष्ट्रपति ने यह कॉल सुधा मूर्ति को ही किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे अक्सर मूर्ति के लिखे लेख पढ़ते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.