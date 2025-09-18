वॉलेट में से नोट निकालकर पढ़िए इतिहास, जानें Indian Currency पर दिखती हैं कौन सी 6 UNESCO धरोहरें

7 . ₹10 का नोट - सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा

7

ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, सूर्य देव के विशाल रथ के आकार में बना है. 13वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में 24 बारीक नक्काशीदार पहिए और पत्थर के घोड़े हैं. यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है. आंशिक रूप से खंडहर होने के बावजूद यह ओडिशा के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना हुआ है. ₹10 के नोट पर इस मंदिर की झलक दिखाई देती है, जो लोगों को भारत की कलात्मक प्रतिभा की याद दिलाती है.

