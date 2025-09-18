वॉलेट में से नोट निकालकर पढ़िए इतिहास, जानें Indian Currency पर दिखती हैं कौन सी 6 UNESCO धरोहरें

ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा
जया पाण्डेय | Sep 18, 2025, 01:53 PM IST
1.नोटों में दिखाई देती हैं UNESCO की ये धरोहरें
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लेकर गुजरात के प्राचीन रानी-की-वाव तक हमारी मुद्रा देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विरासत स्थलों और स्मारकों का जश्न मनाती है, जो गौरव और विरासत को दर्शाती है. आइए इस पर एक नजर डालें...
2.₹500 का नोट - लाल किला, दिल्ली
भारतीय मुद्रा पर अंकित एक यूनेस्को धरोहर स्थल दिल्ली स्थित लाल किला है. मुगलकालीन इतिहास की झलक पाने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह है. बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित यह लगभग 200 साल तक मुगल शासकों का मुख्य निवास स्थान रहा. हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इसकी प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. 500 रुपये के नोट पर लाल किले की तस्वीर देखी जा सकती है.
3.₹200 का नोट - सांची स्तूप, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप भारत की सबसे प्राचीन पाषाण संरचनाओं में से एक है. यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है जिसके सुंदर प्रवेश द्वार बुद्ध के जीवन की कहानियों से सुसज्जित हैं. यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल होने के कारण ऐतिहासिक रूप से अहम है. ₹200 का नोट इसकी छवि दर्शाता है, जो भारत की बौद्ध विरासत का सम्मान करता है.
4.₹100 का नोट - रानी की वाव, गुजरात
रानी की वाव, गुजरात के पाटन में स्थित सबसे भव्य और प्राचीन बावड़ियों में से एक है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल यह बावड़ी सोलंकी राजवंश के दौरान निर्मित एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय धरोहर है. इसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम के लिए उनकी रानी उदयमती ने करवाया था. यह बावड़ी देवी-देवताओं और पौराणिक आकृतियों की अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है. ₹100 के नोट पर इसका चित्रण प्राचीन भारतीय शिल्पकला की सुंदरता को दर्शाता है.
5.₹50 का नोट - हम्पी, कर्नाटक
कर्नाटक का हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था. यह जगह राजसी खंडहरों, प्राचीन मंदिरों और पत्थर के रथों से भरपूर है. यह इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा आकर्षणों में से एक है. विट्ठल मंदिर का प्रतिष्ठित पत्थर का रथ ₹50 के नोट पर अंकित है.
6.₹20 का नोट - एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफाएं भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं. ये प्राचीन गुफाएं अपने अद्भुत शैल-कट मंदिरों और हिंदू मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं. इनमें बौद्ध और जैन स्मारक भी हैं और यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलास मंदिर है. भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है इसलिए यह अद्वितीय है. ₹20 के नोट पर एलोरा गुफा की तस्वीर छपी है.
7.₹10 का नोट - सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, सूर्य देव के विशाल रथ के आकार में बना है. 13वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में 24 बारीक नक्काशीदार पहिए और पत्थर के घोड़े हैं. यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है. आंशिक रूप से खंडहर होने के बावजूद यह ओडिशा के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना हुआ है. ₹10 के नोट पर इस मंदिर की झलक दिखाई देती है, जो लोगों को भारत की कलात्मक प्रतिभा की याद दिलाती है.
