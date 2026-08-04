पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर

4 . सिर्फ 2.5 नंबर की वजह से मेन्स में बैठने से चूक गए थे

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यूपीएससी की तैयारी के लिए साल 2022 में उन्होंने दिल्ली का रुख किया. परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से यहां पढ़ाई के साथ-साथ रहने-खाने का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया था. ऐसे समय में उनके दोस्त कौशल उनके लिए देवदूत बनकर आए और उनकी हरसंभव मदद की. साल 2023 में स्मित ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया. प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज के पेपर में तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया लेकिन सीसेट के पेपर में सिर्फ 2.5 नंबर कम रहने की वजह से वह मेन्स एग्जाम में बैठ पाने से चूक गए. लेकिन स्मित ने इस असफलता से निराश होने की जगह दोगुनी मेहनत से फिर से तैयारी शुरू की और अपनी पहले अटेम्प्ट की गलतियों को दूर करने में जुट गए.