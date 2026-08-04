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पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर

पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर

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एजुकेशन

पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर

आज हम आपको उस शख्स की सफलता की कहानी बताएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. उन्होंने अपने पिता के साथ लोहे की भट्ठी में काम किया. अपना खर्चा चलाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलर बने और फिर अपने मेहनत के दम पर यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास करके आईएएस बन गए...

Jaya Pandey | Aug 04, 2026, 06:03 PM IST

1.IAS स्मित पंचाल की सक्सेस स्टोरी

IAS स्मित पंचाल की सक्सेस स्टोरी
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कहते हैं कि सफलता किसी खास परिस्थिति का मोहताज नहीं होता. भारत में एक परीक्षा ऐसी भी है जो किसी भी बैकग्राउंड के अभ्यर्थी के साथ भेदभाव नहीं करती. आपने चाहे साइंस से पढ़ाई की हो या फिर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स रही हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं. अगर आपने इसे पास कर लिया तो रातोंरात आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है. यह परीक्षा कोई और नहीं, बल्कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है.  
(Image Credit: Smit Panchal IAS Instagram)

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2.UPSC CSE 2024 में लाए 30वीं रैंक

UPSC CSE 2024 में लाए 30वीं रैंक
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लोहार के 'दीपक' स्मित पंचाल की यूपीएससी की सफलता की कहानी भी बेहद खूबसूरत है. गुजरात के अरावली जिले के रहने वाले स्मित का परिवार कई पीढ़ियों से लोहे का सामान बनाने का काम कर रहा है. वह खुद परिवार के इस काम में उनका हाथ बंटाते हैं. रिजल्ट वाले दिन भी वह अपने पिता के साथ उनकी दुकान पर भट्ठी की तेज गर्मी के बीच लोहे को आकार देने में जुटे हुए थे. उस दिन फोन पर आए उस मैसेज ने उनकी जिंदगी ही बदल दी थी. उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2024 में 30वीं रैंक हासिल की थी. 

3.फैमिली के पहले ग्रेजुएट बने स्मित

फैमिली के पहले ग्रेजुएट बने स्मित
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भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी रही हो, लेकिन उनके पिता ने कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी. बच्चे भी अपने माता-पिता के उम्मीदों पर खरे उतरे. स्मित की एक छोटी बहन भी हैं. स्मित अपने परिवार के ग्रेजुएट होने वाले पहले सदस्य हैं. स्मित ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा में जाने का सपना देखा और इसके लिए पूरी मेहनत से जुट गए. 

4.सिर्फ 2.5 नंबर की वजह से मेन्स में बैठने से चूक गए थे

सिर्फ 2.5 नंबर की वजह से मेन्स में बैठने से चूक गए थे
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यूपीएससी की तैयारी के लिए साल 2022 में उन्होंने दिल्ली का रुख किया. परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से यहां पढ़ाई के साथ-साथ रहने-खाने का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया था. ऐसे समय में उनके दोस्त कौशल उनके लिए देवदूत बनकर आए और उनकी हरसंभव मदद की. साल 2023 में  स्मित ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया. प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज के पेपर में तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया लेकिन सीसेट के पेपर में सिर्फ 2.5 नंबर कम रहने की वजह से वह मेन्स एग्जाम में बैठ पाने से चूक गए. लेकिन स्मित ने इस असफलता से निराश होने की जगह दोगुनी मेहनत से फिर से तैयारी शुरू की और अपनी पहले अटेम्प्ट की गलतियों को दूर करने में जुट गए. 

TRENDING NOW

5.लोगों के तानों की परवाह किए बिना करते रहे तैयारी

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पैसे खत्म होने की वजह से उन्हें वापस अहमदाबाद लौटना पड़ा. यहां उन्होंने अपना खर्चा उठाने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू किया. जॉब के साथ तैयारी करना आसान नहीं था. दिनभर नौकरी और रात में वह 5-6 घंटे जमकर पढ़ाई करते थे. लोगों ने इस दौरान ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इंटरव्यू तक पहुंचना उनके लिए टेढ़ी खीर है. लेकिन लोगों की बातों को दिल से लगाए बिना वह अपने कर्म में जुटे रहे. 
 

6.स्मित पंचाल को यूपीएससी सीएसई 2024 में मिले कितने नंबर

स्मित पंचाल को यूपीएससी सीएसई 2024 में मिले कितने नंबर
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जब उनके पास अपनी तैयारी को जारी रखने के पैसे जुट गए तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दोबारा दिल्ली जाकर खुद को तैयारी में झोंक दिया. उन्होंने सीसेट पर फोकस किया और मेन्स आंसर राइटिंग की जमकर प्रैक्टिस की. उनकी इस मेहनत का फल उन्हें दूसरे अटेम्प्ट में मिला. सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कुल 1008 नंबरों के साथ उन्होंने 30वीं रैंक हासिल की. उन्हें मेन्स के रिटेन एग्जाम में 804 नंबर और पर्सनालिटी टेस्ट में 204 नंबर मिले थे. अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने 275 नंबर हासिल किए थे. 

7.क्या सिखाती है स्मित पंचाल की कहानी?

क्या सिखाती है स्मित पंचाल की कहानी?
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उनकी कहानी यह साबित करती है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में मेहनत और लगन की बेहद जरूरत होती है. आप चाहें छोटे शहर से हों या फिर साधारण पृष्ठभूमि से आते हों, अगर आपमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो एक दिन जरूर आप अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे. आपकी सफलता दुनियाभर में आपके लिए शोर मचाएगी.

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