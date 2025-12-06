FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायू कबीर का बड़ा दावा, एक उद्योगपति 80 करोड़ देगा, 22 तारीख को नई राजनीति होगी | नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के अधिकारियों को किया तलब, PMO को दी गई जानकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, रात 8 बजे तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का आदेश

Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, रात 8 बजे तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का आदेश

चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी

Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी

HomePhotos

एजुकेशन

ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद

अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दर्जनों सैनिक शहीद होते हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया की एक देश ऐसा है कि जहां का एक भी सैनिक अभी तक शहीद नहीं हुआ है. आइए इस देश की खासियतों के बारे में जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 06, 2025, 02:31 PM IST

1.स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड
1

इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वो देश है जहां पर अभी तक एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड स्थायी तटस्थता की नीति का पालन करता है. यह नीति 1815 में वियना कांग्रेस के बाद शुरू हुई थी.

Advertisement

2.नेपोलियन युद्ध के दौरान

नेपोलियन युद्ध के दौरान
2

दरअसल नेपोलियन युद्ध के दौरान सालों तक यूरोपीय उथल-पुथल के बाद बड़ी शक्तियों ने स्विट्जरलैंड को एक तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी.

3.अंतरराष्ट्रीय युद्ध

अंतरराष्ट्रीय युद्ध
3

इसका मतलब है था कि वह अब से भविष्य में किसी अंतरराष्ट्रीय युद्ध में भाग नहीं लेगा और यही निर्णय स्विट्जरलैंड के लिए विदेश नीति का आधार बन गया और तब से इसे सख्ती से कायम रखा हुआ है. 

4.वैश्विक राजधानी

वैश्विक राजधानी
4

अपनी तटस्थता की वजह से स्विट्जरलैंड शांति कूटनीति की वैश्विक राजधानी बन चुका है. यह जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है.

TRENDING NOW

5.200 से ज्यादा साल से नहीं हुआ कोई शहीद

200 से ज्यादा साल से नहीं हुआ कोई शहीद
5

स्विट्जरलैंड के बारे में एक खास बात और है कि ये देश हमेशा बड़े वैश्विक संघर्षों में शांति वार्ता के लिए हमेशा खड़ा रहता है. इसीलिए 200 से ज्यादा साल से स्विट्जरलैंड का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी
Test में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय जोड़ी
ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद
ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद
Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ
Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ
MORE
Advertisement
धर्म
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
MORE
Advertisement