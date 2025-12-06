ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद

5 . 200 से ज्यादा साल से नहीं हुआ कोई शहीद

5

स्विट्जरलैंड के बारे में एक खास बात और है कि ये देश हमेशा बड़े वैश्विक संघर्षों में शांति वार्ता के लिए हमेशा खड़ा रहता है. इसीलिए 200 से ज्यादा साल से स्विट्जरलैंड का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है.