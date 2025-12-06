ये है दुनिया का एकलौता देश जहां का एक भी सैनिक युद्ध में नहीं हुआ शहीद

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Dec 06, 2025, 02:31 PM IST
1.स्विट्जरलैंड
इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वो देश है जहां पर अभी तक एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड स्थायी तटस्थता की नीति का पालन करता है. यह नीति 1815 में वियना कांग्रेस के बाद शुरू हुई थी.
2.नेपोलियन युद्ध के दौरान
दरअसल नेपोलियन युद्ध के दौरान सालों तक यूरोपीय उथल-पुथल के बाद बड़ी शक्तियों ने स्विट्जरलैंड को एक तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी.
3.अंतरराष्ट्रीय युद्ध
इसका मतलब है था कि वह अब से भविष्य में किसी अंतरराष्ट्रीय युद्ध में भाग नहीं लेगा और यही निर्णय स्विट्जरलैंड के लिए विदेश नीति का आधार बन गया और तब से इसे सख्ती से कायम रखा हुआ है.
4.वैश्विक राजधानी
अपनी तटस्थता की वजह से स्विट्जरलैंड शांति कूटनीति की वैश्विक राजधानी बन चुका है. यह जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है.
5.200 से ज्यादा साल से नहीं हुआ कोई शहीद
स्विट्जरलैंड के बारे में एक खास बात और है कि ये देश हमेशा बड़े वैश्विक संघर्षों में शांति वार्ता के लिए हमेशा खड़ा रहता है. इसीलिए 200 से ज्यादा साल से स्विट्जरलैंड का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है.