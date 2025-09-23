ट्रेन हादसे में गंवाए हाथ और दोनों पैर, जानें कैसे सूरज तिवारी ने 3 उंगलियों से लिख डाली UPSC की कहानी

1 . 2017 में हो गए थे ट्रेन दुर्घटना का शिकार

जनवरी 2017 में सूरज तिवारी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई. 29 साल के सूरज उस वक्त नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और अपने घर मैनपुरी जा रहे थे. तभी वह चलती ट्रेन से गिर गए. कुछ दिनों के बाद जब उन्हें एम्स में होश आया तो उन्होंने घुटनों के नीचे से दोनों पैर, दाहिना हाथ और बाएं हाथ की दो उंगलियां खो दी थीं.