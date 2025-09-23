ट्रेन हादसे में गंवाए हाथ और दोनों पैर, जानें कैसे सूरज तिवारी ने 3 उंगलियों से लिख डाली UPSC की कहानी

Sanya Malhotra की ‘Kathal’ को मिला नेशनल अवॉर्ड, गदगद हुईं Ekta Kapoor बोलीं- 'मैजिकल मोमेंट..'
एजुकेशन
Sep 23, 2025
1.2017 में हो गए थे ट्रेन दुर्घटना का शिकार
जनवरी 2017 में सूरज तिवारी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई. 29 साल के सूरज उस वक्त नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और अपने घर मैनपुरी जा रहे थे. तभी वह चलती ट्रेन से गिर गए. कुछ दिनों के बाद जब उन्हें एम्स में होश आया तो उन्होंने घुटनों के नीचे से दोनों पैर, दाहिना हाथ और बाएं हाथ की दो उंगलियां खो दी थीं.
2.निराशा में डूबने की जगह कुछ कर गुजरने का किया फैसला
कई लोगों के लिए उनके जीवन की त्रासदी उनके सपनों का अंत होता है लेकिन सूरज के लिए तो यह बस एक शुरुआत थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, 'मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी यहीं खत्म नहीं होती. भगवान ने मुझे किसी वजह से बचाया है.' निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने कुछ कर गुजरने का फैसला किया.
3.भाई के सुसाइड ने परिवार को और तोड़ा
लेकिन उनके जीवन में अभी और भी दर्द आना बाकी था. कुछ ही महीनों बाद मई 2017 में उनके भाई राहुल ने आत्महत्या कर ली. जैसा कि उनके परिवार ने बताया, यह उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था. उनके इलाज के कारण परिवार कर्ज में डूब चुका था और दर्जी पिता की कमाई घर खर्च के लिए भी काफी नहीं पड़ रही थी.
4.परिवार ने की हर संभव मदद
माता-पिता अपना एक बेटा खो चुके थे लेकिन दूसरे को नहीं खोना चाहते थे. उनके सहयोग से सूरज को हिम्मत मिली. उनकी मां आशा देवी उनके साथ खड़ी रहीं, जबकि उनके पिता राजेश तिवारी ने हर संभव तरीके से उनका साथ दिया.
5.जेएनयू से किया रूसी भाषा में एमए
सूरज ने रूसी भाषा में एमए करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने व्हीलचेयर पर गोद में ढेर सारी किताबें लिए घूमते हुए एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए. यहीं उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का भी फैसला लिया.
6.तीन उंगलियों से लिखी यूपीएससी की कहानी
यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी चुनौतियों से भरी थी. बाएं हाथ में केवल तीन उंगलियां होने के कारण उनका लिखना मुश्किल और धीमा था. लेकिन सूरज ने इन सीमाओं को प्रेरणा में बदल दिया. उन्होंने पढ़ाई और लिखने के अपने तरीके विकसित किए.
7.यूपीएससी क्रैक कर बने आईएसएस अधिकारी
जिस दिन यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए, सूरज की लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई. उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 917वीं रैंक के साथ यह परीक्षा पास कर ली थी. उनके परिवार के लिए यह खबर खुशिया लेकर आई.
8.काफी प्रेरणादायक है सफलता की कहानी
सूरज तिवारी की कहानी सिर्फ़ अकादमिक सफलता की कहानी नहीं है. अकल्पनीय क्षति और शारीरिक कष्टों के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि साहस, सहयोग और अटूट दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है.
