IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें

5 . क्या है कानूनी विवाद?

उस दौरान दर्ज मामलों में से एक 2021 में पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू की गिरफ्तारी से संबंधित था. उस समय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजू ने आरोप लगाया था कि सीआईडी ​​हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध कराया गया. इन आरोपों ने उस समय काफी राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था. यह घटना आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में रहने के दौरान घटी थी. 2025 में तेलुगु देशम पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद मामले को फिर से खोला गया और जांच तेज कर दी गई.

(Image:@Biharfire112)