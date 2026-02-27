FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें

होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें

बिहार अग्निशमन सेवा के महानिरीक्षक सुनील कुमार नायक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, जानें क्या है पूरा मामला और साथ ही जानें उनकी एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन और उनका यूपीएससी का सफर...

Jaya Pandey | Feb 27, 2026, 01:34 PM IST

क्यों कानूनी पचड़े में फंसे IPS सुनील नायक?

क्यों कानूनी पचड़े में फंसे IPS सुनील नायक?
1

बिहार अग्निशमन सेवा के महानिरीक्षक सुनील कुमार नायक आजकल काफी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्हें 2021 के हिरासत में यातना के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम पटना पहुंचकर गिरफ्तार किया था. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी उनके एजुकेशनल और करियर बैकग्राउंड को जानने में बढ़ी है. आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएस सुनील कुमार नायक की एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और उनका यूपीएससी का सफर कैसा रहा है.
(Image:@Biharfire112)

2005 बैच के आईपीएस हैं सुनील नायक

2005 बैच के आईपीएस हैं सुनील नायक
2

सुनील कुमार नायक बिहार कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं . वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी हैं. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के बाद उन्हें पुलिस सेवा में जाने का मौका मिला और उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया. उन्होंने 12 दिसंबर 2005 को भारतीय पुलिस सेवा में अपना कार्यभार संभाला.
(Image:@Biharfire112) 

आईपीएस सुनील नायक का एजुकेशनल बैकग्राउंड

आईपीएस सुनील नायक का एजुकेशनल बैकग्राउंड
3

अगर सुनील नायक की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है.  इसके बाद उन्होंने बैंगलौर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पीडी डिप्लोमा भी किया. 
(Image:@Biharfire112)

आईपीएस सुनील नायक का करियर

आईपीएस सुनील नायक का करियर
4

आईपीएस बनने के बाद वर्षों तक उन्होंने बिहार के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया. इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश भेजा गया. 2019 से 2023 तक प्रतिनियुक्ति के दौरान नायक ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सीआईडी ​​विंग में उप महानिरीक्षक के रूप में काम किया और कई हाई-प्रोफाइल जांचों से जुड़े रहे. 
(Image:@Biharfire112)

क्या है कानूनी विवाद?

क्या है कानूनी विवाद?
5

उस दौरान दर्ज मामलों में से एक 2021 में पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू की गिरफ्तारी से संबंधित था. उस समय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजू ने आरोप लगाया था कि सीआईडी ​​हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध कराया गया. इन आरोपों ने उस समय काफी राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था. यह घटना आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में रहने के दौरान घटी थी. 2025 में तेलुगु देशम पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद मामले को फिर से खोला गया और जांच तेज कर दी गई.
(Image:@Biharfire112)

IPS सुनील नायक की हालिया पोस्टिंग

IPS सुनील नायक की हालिया पोस्टिंग
6

2023 में अपनी प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद सुनील नायक बिहार लौट आए. फरवरी 2026 तक वे पुलिस महानिरीक्षक और बिहार अग्निशमन सेवा में डायरेक्टर कम स्टेट फायर ऑफिसर  के रूप में कार्यरत हैं. अब एक हाई-प्रोफाइल कानूनी विवाद में भी फंसने की वजह से वह राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से चर्चा में आ गए हैं.
(Image:@Biharfire112)

