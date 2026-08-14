हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

1 . नांदेड़ में हुए हमले के बाद से चर्चा में हैं सुखबीर सिंह बादल

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शिरोमणि अकाली दल के चीफ और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ में हुए हमले के बाद चर्चा में हैं. गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब में उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. इस हमले में उनके हाथ में चोट लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने 90 मिनट की सर्जरी की. आज, 14 अगस्त को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.

(All Image Credit: ANI)