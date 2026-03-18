दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS

2 . अनन्या शर्मा का एजुकेशनल बैकग्राउंड

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अनन्या शर्मा एक शिक्षित परिवार से आती हैं, जहां पढ़ाई का माहौल हमेशा से बढ़िया रहा. उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर हैं और उनकी मां इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं. अनन्या ने अपनी स्कूली शिक्षा इंदौर के डेली कॉलेज से पूरी की और इसके बाद हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. यूपीएससी की तैयारी से पहले अनन्या ने 2024 में यूपीएससी CDS को 5वीं रैंक के साथ क्रैक किया था. इसके बावजूद उन्होंने सेना की ट्रेनिंग जॉइन नहीं की क्योंकि उनका लक्ष्य शुरू से ही सिविल सेवा में जाना था. वह आगे चलकर भारतीय विदेश सेवा में करियर बनाना चाहती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं.

(Image Credit: OldDalians)