कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

3 . सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी कहानी

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गिरीश शर्मा ने लिंक्डइन पर अपनी संघर्ष की कहानी शेयर की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर से लेकर एफएमएस दिल्ली तक. हां, ये मेरी कहानी है. 6 साल पहले, मैंने दैनिक अस्तित्व की तलाश में अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं खो दी थीं. कोविड ​​​​की चपेट में आने से ठीक पहले, मैं ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर के रूप में काम कर रहा था, छात्रों को पढ़ा रहा था और कुछ अन्य काम कर रहा था. लेकिन कोविड एक राहत की घड़ी थी, जहां मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसी चीज नहीं है, जिसे मैं अपने जीवन में जारी रखना चाहता हूं."

