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कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

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कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. आज हम एक ऐसी ही हरियाणा के शख्स ने अपने सपने पूरे करने के लिए जी-जान लगा दिया है. लेकिन कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने सपना पूरा किया है. सोशल मीडिया पर अब वो शख्स खूब वायरल हो रहे हैं.

मोहम्मद साबिर | May 26, 2026, 10:10 PM IST

1.कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी
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हरियाणा के रहने वाले गिरीश शर्मा ने अपना सपना पूरी करने के लिए नौकरी भी की है. उन्होंने जोमैटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी की है. उन्होंने इस दौरान काफी संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. 
 

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2.आज पहुंचे FMS Delhi

आज पहुंचे FMS Delhi
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हरियाणा के गिरीश शर्मा ने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) में एडमिशन लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. इसके लिए उन्होंने नौकरी की और खूब संघर्ष किया है. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एडमिशन लेने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है. 
 

3.सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी कहानी

सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी कहानी
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गिरीश शर्मा ने लिंक्डइन पर अपनी संघर्ष की कहानी शेयर की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर से लेकर एफएमएस दिल्ली तक. हां, ये मेरी कहानी है. 6 साल पहले, मैंने दैनिक अस्तित्व की तलाश में अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं खो दी थीं. कोविड ​​​​की चपेट में आने से ठीक पहले, मैं ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर के रूप में काम कर रहा था, छात्रों को पढ़ा रहा था और कुछ अन्य काम कर रहा था. लेकिन कोविड एक राहत की घड़ी थी, जहां मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसी चीज नहीं है, जिसे मैं अपने जीवन में जारी रखना चाहता हूं."
 

4.CAT की भी कर चुके हैं तैयारी

CAT की भी कर चुके हैं तैयारी
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गिरीश शर्मा ने देश के सबसे बड़े बिजनेस स्कूलों में एक FMS दिल्ली में एडमिशन से पहले CAT की तैयारी कर चुके हैं. गिरीश ने CAT में शानदार परसेंटाइल हासिल कर लिया था. इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें कई इंटरव्यू के लिए कॉल भी आए. लेकिन उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने कभी हार नहीं माना और पीछे मुड़ने के बजाय हमेशा आगे बढ़ने की सोची और आज वो एफएमएस दिल्ली में एडमिशन ले चुके हैं. 
 

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