कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

एजुकेशन
मोहम्मद साबिर | May 26, 2026, 10:10 PM IST
1.कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी
हरियाणा के रहने वाले गिरीश शर्मा ने अपना सपना पूरी करने के लिए नौकरी भी की है. उन्होंने जोमैटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी की है. उन्होंने इस दौरान काफी संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी.
2.आज पहुंचे FMS Delhi
हरियाणा के गिरीश शर्मा ने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) में एडमिशन लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. इसके लिए उन्होंने नौकरी की और खूब संघर्ष किया है. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एडमिशन लेने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है.
3.सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी कहानी
गिरीश शर्मा ने लिंक्डइन पर अपनी संघर्ष की कहानी शेयर की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर से लेकर एफएमएस दिल्ली तक. हां, ये मेरी कहानी है. 6 साल पहले, मैंने दैनिक अस्तित्व की तलाश में अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं खो दी थीं. कोविड की चपेट में आने से ठीक पहले, मैं ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर के रूप में काम कर रहा था, छात्रों को पढ़ा रहा था और कुछ अन्य काम कर रहा था. लेकिन कोविड एक राहत की घड़ी थी, जहां मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसी चीज नहीं है, जिसे मैं अपने जीवन में जारी रखना चाहता हूं."
4.CAT की भी कर चुके हैं तैयारी
गिरीश शर्मा ने देश के सबसे बड़े बिजनेस स्कूलों में एक FMS दिल्ली में एडमिशन से पहले CAT की तैयारी कर चुके हैं. गिरीश ने CAT में शानदार परसेंटाइल हासिल कर लिया था. इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें कई इंटरव्यू के लिए कॉल भी आए. लेकिन उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने कभी हार नहीं माना और पीछे मुड़ने के बजाय हमेशा आगे बढ़ने की सोची और आज वो एफएमएस दिल्ली में एडमिशन ले चुके हैं.