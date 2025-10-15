पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

एक्टर पंकज धीर की कैंसर रीकरेन्स से हुई मौत, जानें कब इलाज के बाद भी जानलेवा हो जाती है ये बीमारी 

Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

HomePhotos

एजुकेशन

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और भारत लौटकर अपने दूसरे प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर 95वीं रैंक हासिल कर ली. जानें आईपीएस सृष्टि मिश्रा की सफलता की कहानी

जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 11:12 AM IST

1.विदेश से पढ़ाई कर आई वो लड़की जो यूपीएससी क्रैक कर बनी आईपीएस

विदेश से पढ़ाई कर आई वो लड़की जो यूपीएससी क्रैक कर बनी आईपीएस
1

भारत में यूपीएससी क्रैक करने का सपना तो लाखों उम्मीदवार देखते हैं लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस सपने को साकार सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही कर पाते हैं. आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और भारत लौटकर अपने दूसरे प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर 95वीं रैंक हासिल कर ली. 

Advertisement

2.कौन हैं आईपीएस सृष्टि मिश्रा?

कौन हैं आईपीएस सृष्टि मिश्रा?
2

सृष्टि मिश्रा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो शिक्षा को महत्व देता था. उनके पिता आदर्श मिश्रा विदेश मंत्रालय में अवर सचिव हैं और उनकी मां गृहिणी हैं. सृष्टि की प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां उनके पिता पोस्टेड थे. बाद में वे दिल्ली आ गईं और लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स से इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया.

3.आईपीएस सृष्टि मिश्रा का यूपीएससी सफर

आईपीएस सृष्टि मिश्रा का यूपीएससी सफर
3

सृष्टि का आईपीएस अधिकारी बनने का सफर आसान नहीं रहा. सृष्टि अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाईं. हालांकि उन्होंने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी. 

4.दूसरे प्रयास में यूपीएससी में लाईं 95वीं रैंक

दूसरे प्रयास में यूपीएससी में लाईं 95वीं रैंक
4

अपने पिता के मार्गदर्शन में सृष्टि ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रोज़ाना 8-10 घंटे पढ़ाई करती थीं. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 95वीं रैंक के साथ यह कठिन परीक्षा पास कर ली.

TRENDING NOW

5.परिवार के सपोर्ट से हासिल किया खास मुकाम

परिवार के सपोर्ट से हासिल किया खास मुकाम
5

सृष्टि मिश्रा को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है. सृष्टि का परिवार उनके पूरे सफर में उनका सहारा रहा है. उसके पिता आदर्श मिश्रा उनके गुरु और मार्गदर्शक रहे हैं. उन्होंने सृष्टि कोअपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया. सृष्टि की मां और दादा-दादी भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं. उनकी सफलता में उसके परिवार के सहयोग की अहम भूमिका रही है.

6.दूसरे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा

दूसरे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा
6

उत्तर प्रदेश कैडर में नियुक्ति के साथ सृष्टि मिश्रा का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है. वह नई चुनौतियों का सामना करने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्सुक हैं. उनकी कहानी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का एक जीता-जागता उदाहरण है और निस्संदेह वह कई दूसरे लोगों को अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE