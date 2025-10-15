पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

5 . परिवार के सपोर्ट से हासिल किया खास मुकाम

सृष्टि मिश्रा को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है. सृष्टि का परिवार उनके पूरे सफर में उनका सहारा रहा है. उसके पिता आदर्श मिश्रा उनके गुरु और मार्गदर्शक रहे हैं. उन्होंने सृष्टि कोअपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया. सृष्टि की मां और दादा-दादी भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं. उनकी सफलता में उसके परिवार के सहयोग की अहम भूमिका रही है.