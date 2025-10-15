पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा
एजुकेशन
Oct 15, 2025
1.विदेश से पढ़ाई कर आई वो लड़की जो यूपीएससी क्रैक कर बनी आईपीएस
भारत में यूपीएससी क्रैक करने का सपना तो लाखों उम्मीदवार देखते हैं लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस सपने को साकार सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही कर पाते हैं. आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और भारत लौटकर अपने दूसरे प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर 95वीं रैंक हासिल कर ली.
2.कौन हैं आईपीएस सृष्टि मिश्रा?
सृष्टि मिश्रा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो शिक्षा को महत्व देता था. उनके पिता आदर्श मिश्रा विदेश मंत्रालय में अवर सचिव हैं और उनकी मां गृहिणी हैं. सृष्टि की प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां उनके पिता पोस्टेड थे. बाद में वे दिल्ली आ गईं और लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स से इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया.
3.आईपीएस सृष्टि मिश्रा का यूपीएससी सफर
सृष्टि का आईपीएस अधिकारी बनने का सफर आसान नहीं रहा. सृष्टि अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाईं. हालांकि उन्होंने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी.
4.दूसरे प्रयास में यूपीएससी में लाईं 95वीं रैंक
अपने पिता के मार्गदर्शन में सृष्टि ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रोज़ाना 8-10 घंटे पढ़ाई करती थीं. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 95वीं रैंक के साथ यह कठिन परीक्षा पास कर ली.
5.परिवार के सपोर्ट से हासिल किया खास मुकाम
सृष्टि मिश्रा को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है. सृष्टि का परिवार उनके पूरे सफर में उनका सहारा रहा है. उसके पिता आदर्श मिश्रा उनके गुरु और मार्गदर्शक रहे हैं. उन्होंने सृष्टि कोअपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया. सृष्टि की मां और दादा-दादी भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं. उनकी सफलता में उसके परिवार के सहयोग की अहम भूमिका रही है.
6.दूसरे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा
उत्तर प्रदेश कैडर में नियुक्ति के साथ सृष्टि मिश्रा का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है. वह नई चुनौतियों का सामना करने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्सुक हैं. उनकी कहानी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का एक जीता-जागता उदाहरण है और निस्संदेह वह कई दूसरे लोगों को अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी.
