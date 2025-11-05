कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए

1 . भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी हैं आईएएस पल्लवी मिश्रा

1

अगर आपमें मेहनत करने की क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति है तो आप अपना कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं. भोपाल की पल्लवी मिश्रा ने यह कर दिखाया है. उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास की और 73वीं रैंक लाकर आईएएस अधिकारी बनीं. उनकी कहानी उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.