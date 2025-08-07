हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

1 . कौन हैं मंजुल भार्गव?

मंजुल भार्गव दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैथमेटिशियन में से एक हैं जिन्हें नंबर थ्योरी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में कहा था कि एक या दो साल के अंदर एआई मॉडल किसी भी अंडरग्रेजुएट साइंस प्रॉब्लम का समाधान करने में सक्षम होंगे. उन्होंने कहा था कि एआई एक क्वांटम लीप के कगार पर है जिसने दुनियाभर के साइंटिस्ट का ध्यान खींचा था.