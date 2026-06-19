हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

1 . राहुल गांधी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है?

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 19 जून 2026 को अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं. भारत की राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल राहुल गांधी अक्सर देश और विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आते हैं. कभी वे छात्रों, किसानों और युवाओं के बीच संवाद करते दिखाई देते हैं तो कभी दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए देखे जाते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है और उन्होंने देश-विदेश के किन इंस्टीट्यूट्स से पढ़ाई की है.

(Image Credit: Rahul Gandhi X Handle)