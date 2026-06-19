हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 19, 2026, 11:13 AM IST
1.राहुल गांधी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है?
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 19 जून 2026 को अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं. भारत की राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल राहुल गांधी अक्सर देश और विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आते हैं. कभी वे छात्रों, किसानों और युवाओं के बीच संवाद करते दिखाई देते हैं तो कभी दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए देखे जाते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है और उन्होंने देश-विदेश के किन इंस्टीट्यूट्स से पढ़ाई की है.
(Image Credit: Rahul Gandhi X Handle)
2.भारत के किन स्कूलों से राहुल गांधी ने की है पढ़ाई?
राहुल गांधी की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने देहरादून के मशहूर द दून स्कूल में पढ़ाई की. साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उनकी नियमित स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई और बाद के कई साल उन्होंने घर पर ही निजी व्यवस्था में अपनी पढ़ाई जारी रखी.
3.पहले सेंट स्टीफंस और फिर हार्वर्ड से छूटी पढ़ाई
हायर स्टडीज के लिए राहुल गांधी ने साल 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कुछ समय तक पढ़ाई भी की. हालांकि, उन्होंने यहां से अपनी डिग्री पूरी नहीं की. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे. लेकिन साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें हार्वर्ड छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी पढ़ाई दूसरे संस्थान में जारी रखी.
4.राहुल गांधी ने कहां से किया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन?
राहुल गांधी ने साल 1994 में अमेरिका के रॉलिन्स कॉलेज, फ्लोरिडा से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौरान सुरक्षा कारणों से उन्होंने राउल विंची नाम का भी इस्तेमाल किया था. ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और साल 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज सब्जेक्ट में एम.फिल की डिग्री हासिल की.
5.क्या हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं राहुल गांधी?
राहुल गांधी को अक्सर हार्वर्ड ग्रेजुएट कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जरूर की, लेकिन वहां से अपनी स्नातक डिग्री पूरी नहीं की. उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री रॉलिन्स कॉलेज से है, जबकि उन्होंने पोस्टग्रेजुएट डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से हासिल की है.
6.भारत के सबसे पढ़े-लिखे नेताओं में से एक हैं राहुल गांधी
एजुकेशन के लिहाज से राहुल गांधी का प्रोफाइल काफी मजबूत है. देश और विदेश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में पढ़ाई की वजह से उन्हें भारतीय राजनीति के एजुकेटेड पॉलिटीशियन्स में गिना जाता है. भले ही किसी नेता की राजनीतिक क्षमता का आकलन सिर्फ उसके एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन से नहीं किया जा सकता लेकिन राहुल गांधी का एजुकेशनल बैकग्राउंड और विदेशों में पढ़ाई का अनुभव उन्हें आधुनिक राजनीति में अलग पहचान देते हैं.