IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 28, 2025, 11:06 AM IST
1.स्टारबक्स ने आनंद वरदराजन को बनाया अपना नया सीटीओ
स्टारबक्स ने हाल ही में आनंद वरदराजन को अपना नया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति स्टारबक्स की टेक्निकल और डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों में एक अहम कदम मानी जा रही है. वह जनवरी में आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे.
2.कितने पढ़े-लिखे हैं आनंद वरदराजन?
आज हम आपको बताएंगे कि स्टारबक्स के नए CTO कितने पढ़े-लिखे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता ने उनके करियर को आकार देने में कैसी अहम भूमिका निभाई है. साथ ही यह भी जानेंगे कि उनका IIT से दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन तक का सफर कैसा रहा है.
3.IIT मद्रास के पूर्व छात्र रहे हैं आनंद वरदराजन
IIT मद्रास के पूर्व छात्र आनंद वरदराजन की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है. उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि IIT में बिताए समय ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके करियर की नींव रखी.
4.आनंद वरदराजन का अबतक का करियर
स्टारबक्स से जुड़ने से पहले आनंद वरदराजन ने अमेजन में करीब 19 साल तक काम किया. इस दौरान उन्होंने अमेजन के ग्रोसरी और रिटेल बिजनेस से जुड़े टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन ऑपरेशंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई. इससे पहले वह ओरेकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और कई स्टार्टअप्स से भी जुड़े रहे हैं.
5.यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर किया काम
उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, 1999 से 2001 के बीच वह विक्विटी इंक. में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. यहां उन्होंने रोसेटानेट के लिए फुल प्रोटोकॉल स्टैक सहित बी2बी सप्लाई चेन मैसेजिंग के लिए गारंटीड डिलीवरी प्रोटोकॉल डिजाइन किए थे.
6.स्टारबक्स में क्या होगी आनंद वरदराजन की भूमिका?
स्टारबक्स में आनंद वरदराजन की भूमिका से कंपनी की तकनीकी पहलों में तेजी आने की उम्मीद है, जिसमें स्टोर्स में परिचालन दक्षता बढ़ाने से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं. काम के अलावा वरदराजन एक रनर भी हैं और उनका लक्ष्य दुनिया की सभी सात मैराथन मेजर्स में हिस्सा लेना है.
7.आनंद वरदराजन का शौक
इनसाइडर के अनुसार, आनंद वरदराजन कॉफी के भी शौकीन हैं. वह अपने दिन की शुरुआत एक टॉल लैटे या ब्रू की हुई कॉफी से करते हैं और दोपहर के भोजन में स्टारबक्स के एग बाइट्स लेना पसंद करते हैं. उनकी शिक्षा और बिजनेस अनुभव उन्हें स्टारबक्स के ग्लोबल ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए एक उपयुक्त लीडर बनाते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.