IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

7 . आनंद वरदराजन का शौक

7

इनसाइडर के अनुसार, आनंद वरदराजन कॉफी के भी शौकीन हैं. वह अपने दिन की शुरुआत एक टॉल लैटे या ब्रू की हुई कॉफी से करते हैं और दोपहर के भोजन में स्टारबक्स के एग बाइट्स लेना पसंद करते हैं. उनकी शिक्षा और बिजनेस अनुभव उन्हें स्टारबक्स के ग्लोबल ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए एक उपयुक्त लीडर बनाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.