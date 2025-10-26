Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

3 . एक कोर्स 60 तो दूसरा है 210 घंटे का

3

इस कोर्स को NCVET से मान्यता मिली हुई है. इसमें दो कोर्स शामिल हैं- पहला है Essentials of Tea Sommeliers. यह लगभग 60 घंटे का पाठ्यक्रम है, जिसमें चाय का बुनियादी परिचय, चाय की सराहना, स्वाद लेने की तकनीक, ब्लेडिंग आदि को कवर किया जाता है. दूसरा है Fundamentals of Tea Tasting- यह 210 घंटे का पाठ्यक्रम है जिसमें फैक्ट्री लेवल टेस्टिंग, टेस्टिंग सेशन मैनेजमेंट, ब्लेंडिंग टू टेस्ट और फ्यूचर ओरियंटेड टेस्टिंग वर्कशॉप शामिल हैं.