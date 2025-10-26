FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

ग्लोबल मार्केट में चाय की बढ़ रही लोकप्रियता की वजह से अब भारत सरकार चाय टेस्टिंग की स्किल्स को बढ़ाने के लिए खास कोर्स करवा रही है, जानें इस कोर्स के बारे में सबकुछ विस्तार से...

जया पाण्डेय | Oct 26, 2025, 09:37 AM IST

1.लैंड्स ऑफ टी है भारत

लैंड्स ऑफ टी है भारत
1

भारत को यूं ही लैंड्स ऑफ टी नहीं कहा जाता. यहां असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, नीलगिरी जैसी जगहों पर सदियों से चाय की खेती की जाती है. चाय ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बढ़ाई है. अब टी टेस्टिंग स्किल्स की मांग बढ़ी है और इनके एक्सपर्ट्स को मोटी सैलरी पैकेज ऑफर की जाती है. 

2.क्या है भारत सरकार का चाय से जुड़ा कोर्स?

क्या है भारत सरकार का चाय से जुड़ा कोर्स?
2

चाय की लोकप्रियता की वजह से अब भारत सरकार ने भी इससे जुड़ा कोर्स शुरू कर दिया है. इस कोर्स से न केवल चाय की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होगा, बल्कि चाय उत्पादकों को उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार करने में भी मदद मिलेगी. ये कोर्स उद्योग की मांगों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे.

3.एक कोर्स 60 तो दूसरा है 210 घंटे का

एक कोर्स 60 तो दूसरा है 210 घंटे का
3

इस कोर्स को NCVET से मान्यता मिली हुई है. इसमें दो कोर्स शामिल हैं- पहला है Essentials of Tea Sommeliers. यह लगभग 60 घंटे का पाठ्यक्रम है, जिसमें चाय का बुनियादी परिचय, चाय की सराहना, स्वाद लेने की तकनीक, ब्लेडिंग आदि को कवर किया जाता है. दूसरा है Fundamentals of Tea Tasting- यह 210 घंटे का पाठ्यक्रम है जिसमें फैक्ट्री लेवल टेस्टिंग, टेस्टिंग सेशन मैनेजमेंट, ब्लेंडिंग टू टेस्ट और फ्यूचर ओरियंटेड टेस्टिंग वर्कशॉप शामिल हैं. 

4.दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र करवाता है यह कोर्स

दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र करवाता है यह कोर्स
4

इस कोर्स की ट्रेनिंग दार्जिलिंग के चाय बागानों में होती है. ये कोर्स वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चाय बोर्ड द्वारा और भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) के सहयोग से विकसित किए गए हैं. इन पाठ्यक्रमों का उद्घाटन 30 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर किया गया था. इस कोर्स का संचालन दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कुर्सियांग करता है.

5.इन क्षेत्रों में खूब है टी एक्सपर्ट्स की मांग

इन क्षेत्रों में खूब है टी एक्सपर्ट्स की मांग
5

 इन पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है. टी टेस्टर्स को बड़े चाय संस्थान, चाय निर्यात घराने, प्रीमियम/विशेष चाय ब्रांड, चायघर और रिसॉर्ट बेहतर वेतन देते हैं. इसके अलावा उनके लिए छोटे चाय बागानों या स्थानीय खरीदारों के बीच भी मौके मौजूद हैं. यहां सैलरी भले ही कम है लेकिन इससे अनुभव और नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है.

6.कितनी मिलती है सैलरी?

कितनी मिलती है सैलरी?
6

शुरुआती या ट्रेनिंग लेवल पर टी टेस्टर को 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह, सीनियर टी टेस्टर को  3 से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष (लगभग 25,000 से 60,000 रुपये प्रति माह) सैलरी मिलती है. वहीं इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को 10-15 लाख रुपये प्रति वर्ष या इससे भी अधिक सैलरी मिलती है. 

