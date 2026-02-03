अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल

5 . प्रकृति के लिए कैसे फायदेमंद है यह बांध?

इस विशाल बीवर बांध का क्षेत्र और आसपास का परिदृश्य पार्क की प्राकृतिक प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह बांध पानी के बहाव को धीमा करता है, आर्द्रभूमि (वेटलैंड) को स्थिर रखता है और कई दूसरी प्रजातियों जैसे कि मछलियां, पक्षी और दूसरे जलीय जीवन के लिए आवास का निर्माण करता है. यह बांध न तो लोगों को खास आकर्षित करता है और न ही इसे संरक्षित करने के लिए किसी मानव-निर्मित बाड़ की आवश्यकता है. यह बस वहां मौजूदा जंगल और पानी के बीच धीरे-धीरे अपना काम कर रहा है.