अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 03, 2026, 10:46 AM IST
1. दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध
यह धरती वास्तव में बेहद अनोखी है और प्रकृति कितनी अद्भुत चीजें बना सकती है, इसका एक सबसे शानदार उदाहरण कनाडा के वुड बफेलो नेशनल पार्क में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध है. यह बांध इतना विशाल है कि सैटेलाइट इमेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह दिखाता है कि जानवर भी बड़े पैमाने पर परिदृश्य को बदल सकते हैं.
(फोटो क्रेडिट- विकिमीडिया कॉमन्स)
2.बफेलो नेशनल पार्क के हिस्से में मौजूद है यह बीवर बांध
यह बांध वुड बफेलो नेशनल पार्क के बहुत ही दूरदराज वाले हिस्से में स्थित है, जहां तक सड़कें, कस्बे या पगडंडियां नहीं पहुंचतीं और पैदल जाना लगभग असंभव है. यह पार्क उत्तर पूर्वी अल्बर्टा और दक्षिणी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है और कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 44,800 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है. यह जगह स्विट्ज़रलैंड से भी बड़ा है.
3.कैसे बना होगा यह बीवर बांध?
बांध का सामने का हिस्सा लगभग 775 मीटर लंबा है और इसका कुल क्षेत्र लगभग 70,000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है जिससे यह न केवल लंबाई में बल्कि फैलाव में भी अत्यधिक विशाल दिखता है. यह बांध 1980 के पहले मौजूद नहीं था जिसका मतलब है कि इसे कई पीढ़ियों के बीवरों ने धीरे-धीरे बनाया और बढ़ाया है. हर पीढ़ी ने लकड़ी, मिट्टी, पत्तियां और दूसरी वनस्पति मिलाकर सामग्री जोड़ी जिससे बांध समय के साथ और बड़ा और मजबूत होता गया.
4.पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर हैं ये जीव
बीवरों की इस निर्माण क्षमता का कारण उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि वे जल का बहाव रोककर स्थिर पानी के तालाब बनाएं जिससे वे खुद और दूसरे जलीय जीवन के लिए सुरक्षित आवास तैयार कर सकें. वे पेड़ों को काटते, लकड़ी और मिट्टी को जोड़ते तथा पानी का मार्ग बदलते हैं ताकि पानी धीरे-धीरे जमा हो और उनके घर यानी लॉज सुरक्षित रहें. यही कारण है कि उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर कहा जाता है.
5.प्रकृति के लिए कैसे फायदेमंद है यह बांध?
इस विशाल बीवर बांध का क्षेत्र और आसपास का परिदृश्य पार्क की प्राकृतिक प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह बांध पानी के बहाव को धीमा करता है, आर्द्रभूमि (वेटलैंड) को स्थिर रखता है और कई दूसरी प्रजातियों जैसे कि मछलियां, पक्षी और दूसरे जलीय जीवन के लिए आवास का निर्माण करता है. यह बांध न तो लोगों को खास आकर्षित करता है और न ही इसे संरक्षित करने के लिए किसी मानव-निर्मित बाड़ की आवश्यकता है. यह बस वहां मौजूदा जंगल और पानी के बीच धीरे-धीरे अपना काम कर रहा है.
6.पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर है यह जगह
हालांकि यह संरचना इतनी महत्वपूर्ण और विशाल है लेकिन यह रोजमर्रा के पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर है और ज्यादातर लोग इसे कभी सीधे नहीं देख पाएंगे. यह सैकड़ों किलोमीटर दूर, जंगल और दलदली भूमि के बीच शान्ति से मौजूद है.
