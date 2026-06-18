किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

1 . वो शख्स जिसने किताबों का घर बनाने के लिए बेच दिया अपना घर

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भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है लेकिन कर्नाटक के एक शख्स ने लाखों किताबों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रीरंगपट्टना के पास हरलाहल्ली नाम का एक गांव है जो किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. इस जगह का नाम 'पुस्तका माने' है जिसका मतलब होता है किताबों का घर. यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है बल्कि एक व्यक्ति के जिंदगीभर के जुनून और समर्पण का नतीजा है जिन्होंने ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना.

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