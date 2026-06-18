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किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

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किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

आज हम आपको कर्नाटक के उस शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने किताबों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और इसी वजह से पद्म श्री से सम्मानित किया गया. किताबों से उन्हें इतना लगाव था कि इन्हें खरीदने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था, जानें अंके गौड़ा की कहानी...

Jaya Pandey | Jun 18, 2026, 05:29 PM IST

1.वो शख्स जिसने किताबों का घर बनाने के लिए बेच दिया अपना घर

वो शख्स जिसने किताबों का घर बनाने के लिए बेच दिया अपना घर
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भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है लेकिन कर्नाटक के एक शख्स ने लाखों किताबों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रीरंगपट्टना के पास हरलाहल्ली नाम का एक गांव है जो किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. इस जगह का नाम 'पुस्तका माने' है जिसका मतलब होता है किताबों का घर. यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है बल्कि एक व्यक्ति के जिंदगीभर के जुनून और समर्पण का नतीजा है जिन्होंने ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना. 
(All Image: Social Media)

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2.पद्म श्री से सम्मानित हैं 75 साल के अंके गौड़ा

पद्म श्री से सम्मानित हैं 75 साल के अंके गौड़ा
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इस अनोखी लाइब्रेरी की स्थापना 75 साल के अंके गौड़ा ने की है. उन्हें इस साल साहित्य, शिक्षा और किताबों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से पद्म श्री से सम्मानित किया गया. उन्हें देश के अनाम हीरो की कैटिगरी में सम्मानित किया गया जो किसी बड़े संस्थान या संस्थागत सहयोग के बिना समाज के लिए कोई असाधारण काम कर जाते हैं. 

3.गुरु की वो सलाह जिसने बदल दी जिंदगी की दिशा

गुरु की वो सलाह जिसने बदल दी जिंदगी की दिशा
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अंके गौड़ा का जन्म कर्नाटक के मांड्या जिले के चिनाकुरली गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था. बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से किताबें तक उनकी पहुंच से दूर थीं. कॉलेज के दिनों में एक प्रोफेसर ने उन्हें रोजाना किताबें पढ़ने के लिए किताबों को इकट्ठा करने की सलाह दी. गुरु की इसी सलाह ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी. 

4.कन्नड़ साहित्य से की है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई

कन्नड़ साहित्य से की है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई
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20 साल की उम्र में उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. सीमित आमदनी होने के बावजूद वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में खर्च करते थे. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में कन्नड़ साहित्य में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने चीनी फैक्ट्री में कई साल तक काम किया और उस समय भी किताबों के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ. 

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5.जब शौक बन गया जीवन का मिशन

जब शौक बन गया जीवन का मिशन
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धीरे-धीरे किताबों को इकट्ठा करने का उनका शौक एक मिशन में बदल गया. पिछले 50 साल से वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किताबों को इकट्ठा करने पर खर्च कर रहे हैं. किताबों से उन्हें इस कदर प्यार था कि इसे खरीदने के लिए उन्होंने अपना मैसूर का घर तक बेच दिया क्योंकि उनके लिए संपत्ति से ज्यादा जरूरी ज्ञान का संरक्षण और उसका प्रसार था. 

6.20 लाख से ज्यादा किताबों का घर है पुस्तका माने

20 लाख से ज्यादा किताबों का घर है पुस्तका माने
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आज उनके अपने खून-पसीने से बनाया हुआ पुस्तका माने देश के सबसे बड़े प्राइवेट और फ्री लाइब्रेरी में गिना जाता है. यहां 20 साल से ज्यादा किताबों का संग्रह है जो भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी मौजूद है. इस लाइब्रेरी में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, पौराणिक कथाएं, राजनीति, समाजशास्त्र, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें रखी गई हैं. इसके अलावा यहां कई दुर्लभ पांडुलिपियां, पुराने अखबार, पत्रिकाएं और हजारों डिक्शनरी भी संरक्षित हैं.

7.पैसे दिए बिना इस लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर सकते हैं लोग

पैसे दिए बिना इस लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर सकते हैं लोग
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इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, राइटर, टीचर और पुस्तक प्रेमी आकर बिना कोई पैसे दिए पढ़ाई कर सकते हैं. अंके गौड़ा और उनकी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी आज भी इस लाइब्रेरी के कैंपस में ही रहते हैं. वे अपने बेटे सागर की मदद से रोजाना किताबों की देखकर, सफाई और मैनेजमेंट करते हैं. लाखों किताबों वाली इस लाइब्रेरी को मैनेज करना आसान नहीं है. पूरा परिवार मिलकर इस जिम्मेदारी को संभाल रहा है और देश सेवा में अपना योगदान दे रहा है.

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