T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

Photos

एजुकेशन

वो शख्स जो लाईं अधूरे सपनों से भरे घरों में खुशियों की किलकारी, जानें भारत की पहली महिला IVF डॉक्टर की कहानी

आज हम आपको उस महिला डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें भारत की पहली महिला आईवीएफ डॉक्टर के रूप में जाना जाता है और जिनकी वजह से लाखों अधूरी ख्वाहिशों को एक नई उम्मीद मिली.

जया पाण्डेय | Feb 01, 2026, 02:51 PM IST

1.भारत की पहली महिला आईवीएफ डॉक्टर

भारत की पहली महिला आईवीएफ डॉक्टर
1

आज 21वीं सदी में भी बांझपन को लेकर डर और झिझक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. कई लोग आज भी इस समस्या के लिए डॉक्टर से मिलने में कतराते हैं. ऐसे में 1970 और 1980 के दशक में आईवीएफ के बारे में सोचना तक सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था. उस दौर में इसे न सिर्फ असामान्य बल्कि कई लोग अनैतिक तक समझते थे. आज हम आपको उस महिला डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें भारत की पहली महिला आईवीएफ डॉक्टर के रूप में जाना जाता है और जिनकी वजह से लाखों अधूरी ख्वाहिशों को एक नई उम्मीद मिली.

2.मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की है कहानी

मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की है कहानी
2

जिस रात भारत के पहले मान्यता प्राप्त आईवीएफ बच्चे का जन्म हुआ, उस रात डॉ. इंदिरा हिंदुजा इतिहास या सुर्खियों के बारे में नहीं सोच रही थीं, बल्कि जोखिम और जिम्मेदारी के बारे में सोच रही थीं. साल 1986 की वह रात मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल (KEM) से जुड़ी हुई है. ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा था. आईवीएफ उस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया और प्रयोगात्मक क्षेत्र था. न कोई स्थापित दिशा-निर्देश थे, न ही देश में कोई ऐसा उदाहरण जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके. भारत में पहली बार सफल आईवीएफ डिलिवरी करने की जिम्मेदारी बेहद भारी थी और गलती की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी.

3.उस दिन की नाकामी का बेहद बुरा होता असर

उस दिन की नाकामी का बेहद बुरा होता असर
3

उस समय का तनाव विज्ञान पर संदेह से ज्यादा जिम्मेदारी के बोझ से पैदा हुआ था. सालों की रिसर्च, लैब्स में लगातार काम, सीमित संसाधनों के बीच किए गए परीक्षण और पेशेवर आलोचनाओं के बाद वह एक रात आई थी. अगर यह प्रयास असफल रहता तो यह सिर्फ एक मेडिकल नाकामी नहीं होती, बल्कि भारत में सहायक प्रजनन तकनीक को लेकर पहले से मौजूद संदेह और गहरे हो जाते.

4.रूढ़िवादी दौर में एक क्रांतिकारी विचार

रूढ़िवादी दौर में एक क्रांतिकारी विचार
4

1970 और 1980 के दशक में भारत में बांझपन पर खुलकर बात करना बहुत मुश्किल था. इसे एक मेडिकल स्थिति के बजाय सामाजिक कलंक की तरह देखा जाता था और अधिकतर मामलों में इसका दोष महिलाओं पर डाल दिया जाता था. वहीं आईवीएफ को अप्राकृतिक, अनावश्यक और समाज की परंपराओं के खिलाफ माना जाता था.

5.डॉ. इंदिरा हिंदुजा और उनकी टीम ने यूं गुपचुप तरीके से किया काम

डॉ. इंदिरा हिंदुजा और उनकी टीम ने यूं गुपचुप तरीके से किया काम
5

ऐसे माहौल में डॉ. इंदिरा हिंदुजा ने एक ऐसा रास्ता चुना जो वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण और सामाजिक रूप से बेहद कठिन था. सीमित बुनियादी ढांचे और पुरुष-प्रधान चिकित्सा व्यवस्था के बीच उन्होंने सहायक प्रजनन तकनीक पर काम जारी रखा. व्यवहार्यता, नैतिकता और परिणामों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे. इसके बावजूद विज्ञान सार्वजनिक बहस से दूर, प्रयोगशालाओं और अस्पताल के कमरों में चुपचाप आगे बढ़ता रहा.

6.आखिरकार 1986 में पहली सफल आईवीएफ डिलिवरी हुई

आखिरकार 1986 में पहली सफल आईवीएफ डिलिवरी हुई
6

इस उपलब्धि के साथ भारत के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त आईवीएफ बच्चे का जन्म हुआ. उस पल न कोई औपचारिक जश्न था और न ही कोई सार्वजनिक घोषणा. सिर्फ राहत थी. उस सफलता का महत्व धीरे-धीरे समझ में आया. भारत में प्रजनन चिकित्सा का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था. उन दंपतियों के लिए एक नया रास्ता खुला, जो सालों से निराशा और अनुत्तरित सवालों के साथ जी रहे थे.

7.आसानी से मेन स्ट्रीम मेडिकल तकनीक नहीं बना आईवीएफ

आसानी से मेन स्ट्रीम मेडिकल तकनीक नहीं बना आईवीएफ
7

इस एक डिलिवरी ने भारत में सहायक प्रजनन तकनीक की नींव रखी. समय के साथ यह क्षेत्र आगे बढ़ा, विरोधों का सामना किया और आज मुख्यधारा की चिकित्सा पद्धति बन चुका है. डॉ. हिंदुजा का योगदान सिर्फ तकनीकी सफलता तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने बांझपन को लेकर सोच को शर्म और चुप्पी से निकालकर विज्ञान और समाधान की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई.

8.पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकी हैं डॉ. इंदिरा

पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकी हैं डॉ. इंदिरा
8

उनके काम का असर धीरे-धीरे समाज में दिखने लगा. दंपतियां समय पर चिकित्सा सलाह लेने लगीं. डॉक्टरों ने बांझपन को नियति नहीं बल्कि इलाज योग्य स्थिति के रूप में देखना शुरू किया. जो विषय कभी फुसफुसाहट में चर्चा का हिस्सा था, वह अब खुलकर मेडिकल बातचीत का विषय बनने लगा. इस बदलाव में उनके योगदान को पहचान मिली और उन्हें पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया.

9.काफी इंस्पायरिंग है डॉ. इंदिरा हिंदुजा की कहानी

काफी इंस्पायरिंग है डॉ. इंदिरा हिंदुजा की कहानी
9

आज भारत में सैकड़ों आईवीएफ क्लीनिक काम कर रहे हैं. यह प्रक्रिया अब न सिर्फ स्वीकृत है बल्कि कई मामलों में सामान्य भी हो चुकी है. लेकिन इसकी शुरुआत उस दौर में हुई थी, जब अनिश्चितता ज्यादा थी और आलोचनाएं तेज थीं. डॉ. इंदिरा हिंदुजा की कहानी सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति की कहानी नहीं है. यह इस बात की याद दिलाती है कि कई बार क्रांति शोर से नहीं, बल्कि दबाव भरे माहौल में शांत साहस और निरंतर प्रयास से जन्म लेती है.

