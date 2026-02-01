वो शख्स जो लाईं अधूरे सपनों से भरे घरों में खुशियों की किलकारी, जानें भारत की पहली महिला IVF डॉक्टर की कहानी

2 . मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की है कहानी

जिस रात भारत के पहले मान्यता प्राप्त आईवीएफ बच्चे का जन्म हुआ, उस रात डॉ. इंदिरा हिंदुजा इतिहास या सुर्खियों के बारे में नहीं सोच रही थीं, बल्कि जोखिम और जिम्मेदारी के बारे में सोच रही थीं. साल 1986 की वह रात मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल (KEM) से जुड़ी हुई है. ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा था. आईवीएफ उस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया और प्रयोगात्मक क्षेत्र था. न कोई स्थापित दिशा-निर्देश थे, न ही देश में कोई ऐसा उदाहरण जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके. भारत में पहली बार सफल आईवीएफ डिलिवरी करने की जिम्मेदारी बेहद भारी थी और गलती की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी.