शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

5 . जामिया मिलिया में भी लिया था मास्टर्स के लिए एडमिशन

हंसराज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखिला लिया. हालांकि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन इस दौर ने उन्हें मीडिया और स्टोरी टेलिंग की दुनिया के और करीब ला दिया. इसके तुरंत बाद उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के साथ काम करना शुरू किया और आखिरकार हिंदी फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन की ओर रुख किया.