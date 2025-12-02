शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 02:13 PM IST
1.शाहरुख खान का एडमिशन फॉर्म वायरल
हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के हंसराज कॉलेज का पुराना एडमिशन फॉर्म वायरल होने लगा. एक पल के लिए उनके प्रशंसक आज के सुपरस्टार से दूर हो गए और उस समय में वापस चले गए जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही थीं.
2.शाहरुख खान को 12वीं में मिले थे कितने मार्क्स?
इस एडमिशन फॉर्म में उनके व्यक्तिगत डिटेल्स के साथ-साथ उनके बारहवीं के मार्क्स भी शामिल हैं. इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में 72 और मैथ्स और फिजिक्स में 78-78 मार्क्स हासिल किए थे. इसके अलावा उन्हें इंग्लिश में 51 नंबर मिले थे.
3.शाहरुख खान ने इस स्कूल से की है पढ़ाई
हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. यहां वे खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे. शाहरुख खान ने 1985 से 1988 के बीच हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की.
4.पढ़ाई के साथ रंगमंच में भी सक्रिय थे किंग खान
कॉलेज में बिताए सालों के दौरान वह खेलकूद और रंगमंच में सक्रिय रहे और अपना समय पढ़ाई-लिखाई और मंच के बीच बिताते रहे. इस दौर को शाहरुख खुद अपने जीवन का आधार बताते हैं जिसने उनके अनुशासन और कलात्मक प्रवृत्ति दोनों को प्रभावित किया.
5.जामिया मिलिया में भी लिया था मास्टर्स के लिए एडमिशन
हंसराज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखिला लिया. हालांकि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन इस दौर ने उन्हें मीडिया और स्टोरी टेलिंग की दुनिया के और करीब ला दिया. इसके तुरंत बाद उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के साथ काम करना शुरू किया और आखिरकार हिंदी फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन की ओर रुख किया.
6.शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट क्या है?
इसके बाद जो हुआ वह अब दुनिया के सामने है क्योंकि वह ग्लोबल सिनेमा में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए हैं. शाहरुख खान फिलहाल अपनी अगली रिलीज की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम किंग बताया जा रहा है. इस फिल्म में सुहाना खान मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है.