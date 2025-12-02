FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के इंस्टाग्राम पर ये कैसा संकेत दिख रहा है?, क्या शादी टलने की कहीं ये तो नहीं थी वजह?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के इंस्टाग्राम पर ये कैसा संकेत दिख रहा है? क्या शादी टलने की कहीं ये तो नहीं थी वजह?

कौन था लॉरेंस का करीबी इंदरप्रीत सिंह, जिसकी गैंगवार में हुई मौत? पुलिस रिकॉर्ड कर देगा हैरान

कौन था लॉरेंस का करीबी इंदरप्रीत सिंह, जिसकी गैंगवार में हुई मौत? पुलिस रिकॉर्ड कर देगा हैरान

Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 

इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

HomePhotos

एजुकेशन

शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

शाहरुख खान के हंसराज कॉलेज का एडमिशन फॉर्म वायरल हो रहा है जिसमें उनके 12वीं में मिले मार्क्स की डिटेल दी गई है, जानें उन्हें किस विषय में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे...

जया पाण्डेय | Dec 02, 2025, 02:13 PM IST

1.शाहरुख खान का एडमिशन फॉर्म वायरल

शाहरुख खान का एडमिशन फॉर्म वायरल
1

हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के हंसराज कॉलेज का पुराना एडमिशन फॉर्म वायरल होने लगा. एक पल के लिए उनके प्रशंसक आज के सुपरस्टार से दूर हो गए और उस समय में वापस चले गए जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही थीं.

Advertisement

2.शाहरुख खान को 12वीं में मिले थे कितने मार्क्स?

शाहरुख खान को 12वीं में मिले थे कितने मार्क्स?
2

इस एडमिशन फॉर्म में उनके व्यक्तिगत डिटेल्स के साथ-साथ उनके बारहवीं के मार्क्स भी शामिल हैं. इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में 72 और मैथ्स और फिजिक्स में 78-78 मार्क्स हासिल किए थे. इसके अलावा उन्हें इंग्लिश में 51 नंबर मिले थे. 

3.शाहरुख खान ने इस स्कूल से की है पढ़ाई

शाहरुख खान ने इस स्कूल से की है पढ़ाई
3

हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. यहां वे खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे. शाहरुख खान ने 1985 से 1988 के बीच हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की. 

4.पढ़ाई के साथ रंगमंच में भी सक्रिय थे किंग खान

पढ़ाई के साथ रंगमंच में भी सक्रिय थे किंग खान
4

कॉलेज में बिताए सालों के दौरान वह खेलकूद और रंगमंच में सक्रिय रहे और अपना समय पढ़ाई-लिखाई और मंच के बीच बिताते रहे. इस दौर को शाहरुख खुद अपने जीवन का आधार बताते हैं जिसने उनके अनुशासन और कलात्मक प्रवृत्ति दोनों को प्रभावित किया.

TRENDING NOW

5.जामिया मिलिया में भी लिया था मास्टर्स के लिए एडमिशन

जामिया मिलिया में भी लिया था मास्टर्स के लिए एडमिशन
5

हंसराज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखिला लिया. हालांकि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन इस दौर ने उन्हें मीडिया और स्टोरी टेलिंग की दुनिया के और करीब ला दिया. इसके तुरंत बाद उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के साथ काम करना शुरू किया और आखिरकार हिंदी फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन की ओर रुख किया.

6.शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट क्या है?

शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट क्या है?
6

इसके बाद जो हुआ वह अब दुनिया के सामने है क्योंकि वह ग्लोबल सिनेमा में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए हैं.  शाहरुख खान फिलहाल अपनी अगली रिलीज की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम किंग बताया जा रहा है. इस फिल्म में सुहाना खान मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स
शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे
Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
MORE
Advertisement