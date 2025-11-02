शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?

1 . शाहरुख खान की पसंदीदा किताबें

'बॉलीवुड के बादशाह' कहे जाने वाले शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और प्रिय व्यक्तित्वों में से एक हैं. अपने तीन दशक के करियर में शाहरुख ने अपने एक्टिंग के दम पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. शाहरुख खान न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है. आज हम आपको उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं.

