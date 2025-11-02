शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 02, 2025, 03:35 PM IST
1.शाहरुख खान की पसंदीदा किताबें
'बॉलीवुड के बादशाह' कहे जाने वाले शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और प्रिय व्यक्तित्वों में से एक हैं. अपने तीन दशक के करियर में शाहरुख ने अपने एक्टिंग के दम पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. शाहरुख खान न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है. आज हम आपको उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2.पाउलो कोएल्हो की किताब 'द अलकेमिस्ट'
ब्राज़ील के उपन्यासकार पाउलो कोएलो ने अपनी दार्शनिक पुस्तक 'द अल्केमिस्ट' में सैंटियागो नाम के एक चरवाहे बच्चे की यात्रा के माध्यम से जीवन और व्यक्तिगत किंवदंती के अर्थ की खोज की है. उपन्यास के आत्म-खोज, सपने और भाग्य के विषय उन पाठकों के दिलों को गहराई से छूते हैं जो प्रेरणा की तलाश में हैं.
3.वाल्टर इसाकसन की किताब'स्टीव जॉब्स'
एप्पल इंक. के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की अंतर्दृष्टिपूर्ण जीवनी वाल्टर इसाकसन ने इस किताब में प्रस्तुत की है. यह जॉब्स के जीवन और करियर की पड़ताल करती है और उनके आविष्कारशील स्वभाव और उनके सामने आई कठिनाइयों को दर्शाती है.
4.हार्पर ली की किताब 'टू किल अ मॉकिंगबर्ड'
हार्पर ली की प्रसिद्ध पुस्तक 'टू किल अ मॉकिंगबर्ड' अमेरिका के दक्षिण में रहने वाली एक युवा लड़की स्काउट फिंच के दृष्टिकोण से नैतिक विकास और नस्लीय अन्याय के मुद्दों को संबोधित करती है. न्याय और सहानुभूति का सशक्त संदेश देने के लिए इस पुस्तक की सराहना की जाती है.
5.ऐन रैंड की किताब'द फाउंटेनहेड'
ऐन रैंड की पुस्तक 'द फाउंटेनहेड' हॉवर्ड रोर्क के नज़रिए से व्यक्तिवाद का चित्रण करती है, जो एक ऐसे वास्तुकार हैं जो अपने विश्वासों पर अडिग रहते हैं और सामाजिक रीति-रिवाजों को अस्वीकार करते हैं. यह पुस्तक रचनात्मक स्वतंत्रता और नैतिक अखंडता की अपनी पड़ताल के लिए प्रसिद्ध है.
6. एकहार्ट टॉले की किताब'द पावर ऑफ नाउ'
एकहार्ट टॉले की आध्यात्मिक पुस्तक 'द पावर ऑफ़ नाउ' आंतरिक शांति पाने और वर्तमान में जीने पर ज़ोर देती है. यह पुस्तक ध्यान और चेतना के विचारों पर केंद्रित है और आत्म-सुधार के लिए उपयोगी मार्गदर्शन भी प्रदान करती है.
