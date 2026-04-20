कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 20, 2026, 03:21 PM IST
1.कौन हैं एसडीएम काजल मीणा?
राजस्थान के नादौती में तैनात एसडीएम काजल मीणा इन दिनों चर्चा में हैं. उन पर 60,000 रुपये का कथित घूस लेने का आरोप लगा है. एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि काजल मीणा का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उनका राजस्थान सिविल सेवा का सफर कैसा रहा है?
(Image Credit: Social Media)
2.SC कैटिगरी की RAS टॉपर रही हैं काजल मीणा
काजल मीणा 2024 बैच की आरएएस अधिकारी हैं और उन्होंने एससी कैटेगरी में टॉप किया था. उन्होंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी. उनके दिमाग में यह साफ था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है और इसके लिए उन्होंने जी-तोड़ मेहनत की. टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना और उसी दिशा में लगातार प्रयास किए.
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3.आरएएस बनने से पहले, कई सरकारी नौकरियों में आजमाए हाथ
आरएएस में सिलेक्शन से पहले भी उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं निकालीं और कई सरकारी नौकरियों में हाथ आजमाया. वह ईपीएफओ में अधिकारी बनीं. दूरसंचार विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम किया. इसके आलावा उनका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर के पद पर भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे जॉइन नहीं किया और पूरी तरह से सिविल सेवा की तैयारी पर फोकस किया.
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4.RAS अधिकारी के रूप में काजल मीणा का सफर
प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई, हालांकि उन्होंने वहां कार्यभार नहीं संभाला. बाद में उन्हें नादौती में एसडीएम के रूप में नियुक्त किया गया, यहां वह पिछले 2 साल से काम कर रही हैं. ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने फील्ड एक्सपोजर भी लिया, जिससे उनके प्रशासनिक कामकाज की समझ और विकसित हुई.
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5.जांच के दायरे में है पूरा मामला
पूरा मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और इसमें उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और सीनियर असिस्टेंट प्रवीण धाकड़ की भूमिका भी सामने आई है. एसीबी ने कथित तौर पर ट्रैप कार्रवाई के दौरान उन्हें और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया. छापेमारी में मिली 4 लाख रुपये की नकदी की भी जांच की जा रही है. हालांकि, इस मामले से प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही फिर से सवालों के घेरे में आ गई है.
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