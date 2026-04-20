कितनी पढ़ी-लिखी हैं SDM काजल मीणा जिनपर लगा ₹60,000 घूस का आरोप? जानें IIT से किस ब्रांच में की थी इंजीनियरिंग

5 . जांच के दायरे में है पूरा मामला

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पूरा मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और इसमें उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और सीनियर असिस्टेंट प्रवीण धाकड़ की भूमिका भी सामने आई है. एसीबी ने कथित तौर पर ट्रैप कार्रवाई के दौरान उन्हें और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया. छापेमारी में मिली 4 लाख रुपये की नकदी की भी जांच की जा रही है. हालांकि, इस मामले से प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही फिर से सवालों के घेरे में आ गई है.

(Image Credit: Social Media)



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