IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

एजुकेशन

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो न्यायोचित हैं. साथ ही, 11 मौलिक कर्तव्य भी सौंपता है, जो नागरिकों में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं.

Pragya Bharti | Nov 26, 2025, 12:12 PM IST

1.Constitution Day 2025

Constitution Day 2025
1

हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकार किया था. यह दिन हमें न केवल संविधान के निर्माण और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान को याद दिलाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक नागरिक के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य.

2.क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार?

क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार?
2

भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक हैं. ये अधिकार न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि इनके हनन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि ये अधिकार महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है. 
 

3.समता का अधिकार

समता का अधिकार
3

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)- यह कानून के समक्ष समानता और धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध.

4.स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार
4

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)- इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक जमा होने, संघ बनाने और देश में कहीं भी घूमने/निवास करने की स्वतंत्रता शामिल है.
 

5.शोषण के विरुद्ध अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार
5

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)- मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक.
 

6.धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
6

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)- किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता.
 

7.संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
7

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)- अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार.
 

8.संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार
8

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)- यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उनके हनन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है.
 

9.भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य

भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य
9

संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना.
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना.
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना.
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना.
सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना.
प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी और वन्य जीव) की रक्षा करना.
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना.
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया).

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
