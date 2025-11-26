Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

9 . भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य

9

संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना.

स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना.

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना.

देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना.

सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना.

प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी और वन्य जीव) की रक्षा करना.

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना.

6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया).

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से