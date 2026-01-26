PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल

3 . जनरल अनिल चौहान

जनरल अनिल चौहान भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) हैं. सीडीएस का पद देश की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए बनाया गया है. वे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाते हैं. इसके साथ ही वे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) के प्रमुख भी हैं. जनरल चौहान सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त अभियानों, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं और त्रि-सेवा कमानों की निगरानी करते हैं.