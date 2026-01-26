PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 26, 2026, 12:42 PM IST
1.भारत के 5 लोग जिनके हाथों में रहती है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी
भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के पांच सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारियों की एक तस्वीर चर्चा में है. ये वही अधिकारी हैं जिनके कंधों पर देश की थल, जल और वायु सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. आज हम आपको इन टॉप सैन्य और रक्षा अधिकारियों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं.
2.राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के सबसे मजबूत स्तंभ
ये पांच अधिकारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के सबसे मजबूत स्तंभ हैं. थल, जल और वायु सीमाओं से लेकर रणनीतिक नीति निर्माण तक देश की सुरक्षा से जुड़ा हर बड़ा फैसला इन्हीं पदों के माध्यम से आकार लेता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर इन चेहरों की मौजूदगी भारत की सैन्य शक्ति, अनुशासन और एकीकृत कमान प्रणाली की झलक देती है.
3.जनरल अनिल चौहान
जनरल अनिल चौहान भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) हैं. सीडीएस का पद देश की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए बनाया गया है. वे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाते हैं. इसके साथ ही वे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) के प्रमुख भी हैं. जनरल चौहान सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त अभियानों, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं और त्रि-सेवा कमानों की निगरानी करते हैं.
4.जनरल उपेंद्र द्विवेदी
जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख (Chief of Army Staff) हैं. सेना प्रमुख भारतीय थल सेना के सर्वोच्च वर्दीधारी अधिकारी होते हैं. वे सेना की कमान, नियंत्रण, प्रशासन और परिचालन तैयारी के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसके साथ ही वे सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह देते हैं और रणनीतिक योजना, आधुनिकीकरण, भर्ती प्रक्रिया और सैनिकों के कल्याण की देखरेख करते हैं.
5.राजेश कुमार सिंह
राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं. रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख और रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं. एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में वे रक्षा नीति निर्माण, बजट प्रबंधन, रक्षा खरीद और सेना, नौसेना, वायु सेना तथा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालते हैं. रक्षा सचिव की भूमिका सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच सेतु की तरह होती है.
6.एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भारतीय वायु सेना के 28वें वायु सेना प्रमुख (Chief of Air Staff) हैं. वायु सेना प्रमुख भारतीय वायु सेना के पेशेवर प्रमुख और सबसे वरिष्ठ परिचालन अधिकारी होते हैं. वे शांति और युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में कमान, नियंत्रण और रणनीतिक फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसके साथ ही वे देश की हवाई संप्रभुता की रक्षा, वायु सेना के आधुनिकीकरण और सभी हवाई कमानों की परिचालन तत्परता की निगरानी करते हैं.
7.एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख (Chief of Naval Staff) हैं. नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होते हैं. वे नौसेना की कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं. नई दिल्ली स्थित इंटीग्रेटेड हेडक्वॉर्टर से वे नौसेना से जुड़े सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, युद्ध की तैयारी सुनिश्चित करते हैं और भारत की समुद्री सीमाओं तथा समुद्री संप्रभुता की रक्षा करते हैं.
