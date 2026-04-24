MIT का ऑफर रिजेक्ट कर बने IAS अफसर, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी Sridhar Vembu के इस IIT टॉपर क्लासमेट की कहानी!

1 . श्रीधर वेम्बू का वो बैचमेट जो यूपीएससी टॉप कर बना आईएएस

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दुनिया में कई ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं. जहां आज भी बड़ी संख्या में टॉपर स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद विदेश में करियर बनाने का सपना देखते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग रास्ता चुनते हैं. ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है राजू नारायण स्वामी की भी है, जिन्होंने आईआईटी में टॉप करने के बाद भी विदेश जाने का मौका ठुकरा दिया और आज एक आईएएस अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख के कारण वे कई बार सिस्टम के भीतर काफी परेशान किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया.

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