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MIT का ऑफर रिजेक्ट कर बने IAS अफसर, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी Sridhar Vembu के इस IIT टॉपर क्लासमेट की कहानी!

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MIT का ऑफर रिजेक्ट कर बने IAS अफसर, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी Sridhar Vembu के इस IIT टॉपर क्लासमेट की कहानी!

आज हम आपको जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू के उस आईआईटी क्लासमेट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए एमआईटी का ऑफर ठुकरा दिया और आज एक सख्त और बेबाक आईएएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं...

Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 12:57 PM IST

1.श्रीधर वेम्बू का वो बैचमेट जो यूपीएससी टॉप कर बना आईएएस

श्रीधर वेम्बू का वो बैचमेट जो यूपीएससी टॉप कर बना आईएएस
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दुनिया में कई ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं. जहां आज भी बड़ी संख्या में टॉपर स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद विदेश में करियर बनाने का सपना देखते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग रास्ता चुनते हैं. ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है राजू नारायण स्वामी की भी है, जिन्होंने आईआईटी में टॉप करने के बाद भी विदेश जाने का मौका ठुकरा दिया और आज एक आईएएस अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख के कारण वे कई बार सिस्टम के भीतर काफी परेशान किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया.
(Image Credit: Social Media)

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2.श्रीधर वेम्बू ने खुद सुनाई कहानी

श्रीधर वेम्बू ने खुद सुनाई कहानी
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हाल ही में श्रीधर वेम्बू ने इस ईमानदार अफसर की कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि जब उनके आईआईटी के कई क्लासमेट्स विदेश चले गए, तब राजू नारायण स्वामी ने भारत में रहकर सिविल सेवा का रास्ता चुना. दोनों ने आईआईटी मद्रास में साथ पढ़ाई की थी. वेम्बू के मुताबिक, स्वामी स्टूडेंट्स लाइफ से ही बेहद मेधावी थे और अपनी सादगी व स्पष्ट सोच के लिए जाने जाते थे.
(Image Credit: Social Media)

3.कौन हैं राजू नारायण स्वामी?

कौन हैं राजू नारायण स्वामी?
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राजू नारायण स्वामी केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने 1991 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्ष में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी. उनका जन्म 1968 में केरल के तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ. उन्होंने 1989 में आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक किया और अपने बैच के टॉपर भी रहे.
(Image Credit: Social Media)

4.जब देश के लिए ठुकरा दिया था एमआईटी का ऑफर

जब देश के लिए ठुकरा दिया था एमआईटी का ऑफर
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आईआईटी से पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें एमआईटी से पूरी स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. उनका मानना था कि उनकी आईआईटी की पढ़ाई पर देश के आम टैक्सपेयर्स का पैसा लगा है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे देश में रहकर योगदान दें. यही सोच उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गई.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.आईआईटी-जेईई में मिली थी 10वीं रैंक

आईआईटी-जेईई में मिली थी 10वीं रैंक
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श्रीधर वेम्बू ने यह भी बताया कि 1985 में आईआईटी-जेईई में स्वामी ने 10वीं रैंक हासिल की थी. एक छोटे शहर से आने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी. 
(Image Credit: Social Media)

6.सख्त और बेबाक छवि

सख्त और बेबाक छवि
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एक आईएएस अधिकारी के रूप में राजू नारायण स्वामी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त और बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं. अवैध भूमि सौदों और गलत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के खिलाफ उनकी कार्रवाई ने उन्हें एक ईमानदार और निडर अफसर की पहचान दी है. कई बार उनके फैसलों के कारण विवाद भी हुए, लेकिन आम लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की रही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है.
(Image Credit: Social Media)

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