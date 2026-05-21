राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

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Jaya Pandey | May 21, 2026, 07:59 PM IST
1.राजीव गांधी के 10 अनमोल विचार
आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में हुई थी. इस दिन को, लोगों को आतंकवाद के खतरे और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर आज हम आपको राजीव गांधी के 10 प्रेरणादायक विचार बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.महिलाएं और सामाजिक चेतना
'महिलाएं किसी भी देश की सामाजिक चेतना होती हैं. वे समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.'
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3.विकास का मतलब
'विकास का मतलब सिर्फ कारखाने, सड़कें और बांध नहीं है. असली विकास लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है.'
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4.समाज में समानता
'शिक्षा समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा साधन होनी चाहिए. यह असमानताओं को दूर करने का माध्यम बन सकती है.'
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5.किसान और देश की आत्मनिर्भरता
'अगर किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वे मजबूत होते हैं तो स्वतंत्रता भी मजबूत होती है. अगर हम कृषि में अपनी प्रगति को बनाए नहीं रखते, तो भारत से गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता. हमारा सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है. हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसानों का उत्थान करना है.'
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6.राष्ट्र के निर्माण का लोकतांत्रिक तरीका
'राष्ट्र निर्माण के लोकतांत्रिक तरीके में धैर्य, दृढ़ता और सुलह की भावना की आवश्यकता होती है.'
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7.सभ्यताएं लापरवाही से कमजोर पड़ जाती हैं
'सभ्यताएं पीढ़ियों के निरंतर परिश्रम से निर्मित होती हैं. कोमलता और आलस्य से सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं. हमें पतन से सावधान रहना चाहिए.'
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8.राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति
'हमें एक स्थिर जनसंख्या, स्वस्थ और बेहतर शिक्षित लोगों के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है.'
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