FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
100 साल की कहानीः कैसे और क्यों ESSEL रखा गया ग्रुप का नाम? Dr Subhash Chandra ने बताई कहानी

100 साल की कहानीः कैसे और क्यों ESSEL रखा गया ग्रुप का नाम? Dr Subhash Chandra ने बताई कहानी

Cockroach Janata Party के जाल में फंसे बॉलीवुड स्टार्स, 12M फॉलोअर्स की लिस्ट में ये नामचीन सितारे शामिल; देखें कौन-कौन

Cockroach Janata Party के जाल में फंसे बॉलीवुड स्टार्स, 12M फॉलोअर्स की लिस्ट में ये नामचीन सितारे शामिल; देखें कौन-कौन

POK में कहां मारा गया आतंकी हमजा बुरहान? 5 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में ढेर हुआ पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड

POK में कहां मारा गया आतंकी हमजा बुरहान? 5 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में ढेर हुआ पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

HomePhotos

एजुकेशन

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज हम आपको उनके 10 प्रेरणादायक विचार बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं...

Jaya Pandey | May 21, 2026, 07:59 PM IST

1.राजीव गांधी के 10 अनमोल विचार

राजीव गांधी के 10 अनमोल विचार
1

आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में हुई थी. इस दिन को, लोगों को आतंकवाद के खतरे और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर आज हम आपको राजीव गांधी के 10 प्रेरणादायक विचार बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.महिलाएं और सामाजिक चेतना

महिलाएं और सामाजिक चेतना
2

'महिलाएं किसी भी देश की सामाजिक चेतना होती हैं. वे समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.विकास का मतलब

विकास का मतलब
3

'विकास का मतलब सिर्फ कारखाने, सड़कें और बांध नहीं है. असली विकास लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.समाज में समानता

समाज में समानता
4

'शिक्षा समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा साधन होनी चाहिए. यह असमानताओं को दूर करने का माध्यम बन सकती है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

TRENDING NOW

5.किसान और देश की आत्मनिर्भरता

किसान और देश की आत्मनिर्भरता
5

'अगर किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वे मजबूत होते हैं तो स्वतंत्रता भी मजबूत होती है. अगर हम कृषि में अपनी प्रगति को बनाए नहीं रखते, तो भारत से गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता. हमारा सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है. हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसानों का उत्थान करना है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.राष्ट्र के निर्माण का लोकतांत्रिक तरीका

राष्ट्र के निर्माण का लोकतांत्रिक तरीका
6

'राष्ट्र निर्माण के लोकतांत्रिक तरीके में धैर्य, दृढ़ता और सुलह की भावना की आवश्यकता होती है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.सभ्यताएं लापरवाही से कमजोर पड़ जाती हैं

सभ्यताएं लापरवाही से कमजोर पड़ जाती हैं
7

'सभ्यताएं पीढ़ियों के निरंतर परिश्रम से निर्मित होती हैं. कोमलता और आलस्य से सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं. हमें पतन से सावधान रहना चाहिए.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

8.राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति

राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति
8

'हमें एक स्थिर जनसंख्या, स्वस्थ और बेहतर शिक्षित लोगों के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

9.लोकतंत्र और जनता

लोकतंत्र और जनता
9

'लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है.'
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
UP Weather Update: यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा 
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा
Today Horoscope 20 May 2026: तुला और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन मूलांक की लड़कियों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर में लाती हैं खुशहाली!
Numerology: मां लक्ष्मी की कृपा रहती है इन मूलांक की लड़कियों पर, घर में लाती हैं खुशहाली
Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
MORE
Advertisement