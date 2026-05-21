राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

1 . राजीव गांधी के 10 अनमोल विचार

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आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में हुई थी. इस दिन को, लोगों को आतंकवाद के खतरे और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर आज हम आपको राजीव गांधी के 10 प्रेरणादायक विचार बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)