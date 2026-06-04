डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई

5 . कैसे उनके नाम पर रखी गई परिवार की कंपनी?

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जसवंतराय मेहता को एक ज्योतिषी ने बताया था कि राजेश एक दिन परिवार के लिए लकी साबित होंगे और भविष्य में कारोबार को नई ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे. बाद में यह बात सच साबित हुई और राजेश मेहता ने भारत की ज्वेलरी उद्योग में एक बड़ी पहचान बनाई. राजेश एक्सपोर्ट्स के नेतृत्व में कंपनी ने सोने और आभूषण कारोबार में विस्तार किया. कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की और राजेश मेहता ने परिवार के बिजनेस को एक बड़े कॉरपोरेट लेवल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

(Image Credit: Social Media)



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