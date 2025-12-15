राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत, जानें किस ट्रेन के लोको पायलट को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी

7 . लोको पायलट की सैलरी

वेतन की बात करें तो सहायक लोको पायलट का शुरुआती मूल वेतन ₹19,900 (लेवल-2) है, जिसमें भत्ते शामिल करने पर लगभग ₹30,000-35,000 का वेतन बनता है. अनुभव बढ़ने के साथ-साथ पद और वेतन भी बढ़ते हैं. एक सीनियर लोको पायलट ₹35,000 से ₹55,000 तक कमा सकता है. मुख्य लोको पायलट का वेतन ₹60,000 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रीमियम ट्रेनों के चालक इससे कहीं अधिक कमाते हैं.

