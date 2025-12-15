राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत, जानें किस ट्रेन के लोको पायलट को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या आप जानते हैं कि भारत में एक लोको पायलट कितना कमाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस जॉब के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ सैलरी की भी पूरी जानकारी देंगे...

जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 09:14 AM IST

1.रेलवे के असली सिपाही हैं लोको पायलट

भारत का रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिससे हर दिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं. इस विशाल नेटवर्क को सुरक्षित और समय पर चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोको पायलट या ट्रेन के ड्राइवर की होती है.

2.किस ट्रेन के लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी?

अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजधानी, शताब्दी और अब वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है? आपके दिमाग में यह भी सवाल आया होगा कि इसमें सबसे ज्यादा वेतन किस ट्रेन के लोको पायलट को मिलता है?

3.किन चीजों पर निर्भर होती है लोको पायलट की सैलरी?

दरअसल भारतीय रेलवे में लोको पायलटों की सैलरी उनके रूट, ट्रेन के प्रकार, अनुभव, ग्रेड और ओवरटाइम पर निर्भर करती है. राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत तीनों प्रीमियम ट्रेनों की कैटिगरी में आती हैं. इनके लोको पायलटों को नियमित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लोको पायलटों की तुलना में अधिक अनुभव होता है इसलिए उनका वेतन भी अधिक होता है.

4.सबसे ज्यादा वंदे भारत के लोको पायलट की होती है सैलरी

हालांकि इन तीनों में से वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट का वेतन आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यह एक हाई-स्पीड ट्रेन है और इसे चलाने के लिए अधिक ट्रेनिंग, अनुभव और तकनीकी कौशल की जरूरत होती है. इसके बाद राजधानी और फिर शताब्दी ट्रेनों के लोको पायलटों का वेतन आता है.

5.कैसे बनते हैं लोको पायलट?

अब सवाल उठता है कि लोको पायलट कैसे बनते हैं और उनकी कमाई कितनी होती है? सबसे पहले यह समझ लें कि आप सीधे लोको पायलट नहीं बन सकते. रेलवे में उम्मीदवारों को पहले सहायक लोको पायलट (एएलपी) के रूप में नियुक्त किया जाता है. इसके लिए 10वीं पास होने के साथ-साथ आईटीआई या डिप्लोमा योग्यता जरूरी है.

6.कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं लोको पायलट

लोको पायलट बनने की आयु सीमा 18 से 30 साल है और नियमों के अनुसार आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाती है. एएलपी बनने के बाद उम्मीदवार को कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और समय-समय पर उन्हें वास्तविक ट्रेनों पर व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है. कई साल की सेवा और ट्रेनिंग के बाद ही उम्मीदवार लोको पायलट की जिम्मेदारी संभालते हैं.

7.लोको पायलट की सैलरी

वेतन की बात करें तो सहायक लोको पायलट का शुरुआती मूल वेतन ₹19,900 (लेवल-2) है, जिसमें भत्ते शामिल करने पर लगभग ₹30,000-35,000 का वेतन बनता है. अनुभव बढ़ने के साथ-साथ पद और वेतन भी बढ़ते हैं. एक सीनियर लोको पायलट ₹35,000 से ₹55,000 तक कमा सकता है. मुख्य लोको पायलट का वेतन ₹60,000 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रीमियम ट्रेनों के चालक इससे कहीं अधिक कमाते हैं.

