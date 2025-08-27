कभी मेड तो कभी प्रेग्नेंट महिला बन सुलझाए 75 हजार से ज्यादा केस, जानें भारत की पहली Lady James Bond की कहानी

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 27, 2025, 12:16 PM IST
1.कौन हैं भारत की पहली महिला प्राइवेट जासूस?
भारत ऐसा देश है जहां जासूसी का काम लंबे समय से पुरुषों की बपौती मानी जाती रही है. लेकिन रजनी पंडित ने हर रूढ़ि को तोड़ दिया. उन्होंने भारत की पहली महिला प्राइवेट जासूस बनकर 75 हजार से ज्यादा मामलों को सुलझाया है और यह सिलसिला अभी भी जारी है.
2.भेष बदलकर सुलझाए 75 हजार से ज्यादा मामले
रजनी पंडित सिर्फ जासूसी का ही काम नहीं करतीं बल्कि उनका अंडरकवर का भी काम है. लोग उन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड के नाम से पहचानते हैं. अपने काम के लिए उन्होंने ऐसे भेष बनाए जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते. घरों में घुसने के लिए उन्होंने नौकरानी का रूप धरा और परिवार का विश्वास जीतकर छिपी सच्चाई को उजागर किया.
3.महीनों की तैयारी से सुलझाती थीं केस
कई बार रेहड़ी-पटरी का भेष बनाकर संदिग्धों पर नजर रखने के लिए वह भीड़ में घुलमिल जाती थी. हर भेष की योजना बहुत बारीकी से बनाई जाती थी और अक्सर अहम सबूत इकट्ठा करने के लिए हफ़्तों या महीनों की तैयारी करनी पड़ती थी.
4.सीआईडी सब-इंस्पेक्टर पिता से मिली प्रेरणा
रजनी का जन्म साल 1962 में महाराष्ट्र में हुआ. उनके पिता सीआईडी सब-इंस्पेक्टर थे जिनसे उन्हें काफी प्रेरणा मिला. रूपारेल कॉलेज में मराठी साहित्य की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने आस-पास अन्याय होते देखा. उनके मन ने उन्हें शोषण का सामना कर रही एक सहपाठी की मदद करने के लिए प्रेरित किया. इसी ने आगे चलकर एक जासूस के रूप में उनके भविष्य के करियर की नींव रखी.
5.1986 में की जासूसी एजेंसी की स्थापना
साल 1986 में रजनी ने अपनी जासूसी एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम रजनी इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो रखा गया. बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर रजनी पंडित डिटेक्टिव सर्विसेज कर दिया. वैवाहिक विवादों और कॉरपोरेट धोखाधड़ी से लेकर गुमशुदा व्यक्तियों और राजनीतिक जांच तक उनकी एजेंसी लगातार आगे बढ़ी और उनके मार्गदर्शन में कुशल जासूसों की एक टीम नियुक्त की.
6.उपलब्धियों से भरा है रजनी का करियर
रजनी का करियर उपलब्धियों से भरा है. उन्होंने कई मामलों को सुलझाने के अलावा दो मराठी किताबें फेसेस बिहाइंड फेसेस और मायाजाल भी लिखी हैं. अपने अपने काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित हिरकणी पुरस्कार भी मिला है. उनके जीवन और करियर को मीडिया संस्थानों में भी दिखाया जाता है जिससे कई लोगों को लिंग भेद के बिना खोजी करियर अपनाने की प्रेरणा मिलती है.
7.महिलाओं को नई राह दिखाती हैं रजनी
रजनी पंडित एक जासूस से कहीं बढ़कर हैं. वे ऐसे करियर जहां महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है, वहां महिलाओं के लिए एक नई राह दिखाने वाली हैं. उनका जीवन दर्शाता है कि चतुराई, साहस और लगन से सबसे कठिन रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है. भेष बदलने से लेकर गुप्त जीवन जीने तक उन्होंने दिखाया है कि एक महिला उस दुनिया में भी खास मुकाम हासिल कर सकती है जहां शायद ही कभी उससे इसकी उम्मीद की जाती हो.
