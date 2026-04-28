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भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां से हर दिशा के लिए चलती हैं ट्रेनें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कर सकते हैं आप

आज हम आपको भारत के उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप देश के कोने-कोने की यात्रा कर सकते हैं. जानें कौन सा है यह रेलवे स्टेशन और क्या है इसकी दूसरी खासियतें...

Jaya Pandey | Apr 28, 2026, 10:25 AM IST

1.वो रेलवे स्टेशन जहां से देश के कोने-कोने के लिए मिलती है ट्रेन

वो रेलवे स्टेशन जहां से देश के कोने-कोने के लिए मिलती है ट्रेन
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इंडियन रेलवे लगातार विकास कर रहा है और यह दुनिया के सबसे बड़े व व्यस्त रेल नेटवर्क में गिना जाता है. इसके कई रेलवे स्टेशन अपने ऐतिहासिक महत्व और रणनीतिक स्थिति के कारण खास पहचान रखते हैं. लेकिन क्या आप भारत के उस रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं, जहां से भारत के कोने-कोने के लिए ट्रेनें मिल जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.मथुरा जंक्शन की खासियत

मथुरा जंक्शन की खासियत
2

इस रेलवे स्टेशन का नाम है मथुरा जंक्शन. यह उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है. यह स्टेशन देश के प्रमुख रेल मार्गों पर स्थित होने के कारण यात्रियों के लिए एक बड़ा जंक्शन बन चुका है, जहां से भारत के कई हिस्सों के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के लिए मिलती हैं ट्रेनें

उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के लिए मिलती हैं ट्रेनें
3

मथुरा जंक्शन की खासियत इसकी रणनीतिक लोकेशन है. यह दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता जैसे व्यस्त रेल कॉरिडोर के पास स्थित है, जिसकी वजह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें यहां रुकती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों के लिए मिलती है सीधी ट्रेन

दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों के लिए मिलती है सीधी ट्रेन
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यहां से यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, पटना और देश के दूसरे प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन पकड़ सकते हैं. कनेक्टिविटी के मामले में यह स्टेशन बेहद मजबूत है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.मथुरा जंक्शन का इतिहास

मथुरा जंक्शन का इतिहास
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इतिहास की बात करें तो मथुरा क्षेत्र में रेल लाइनों का विकास 19वीं सदी में शुरू हुआ था. बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे (BB&CI) ने 1870–1880 के दशक में यहां कई लाइनों का निर्माण किया. मथुरा–वृंदावन शाखा लाइन 1889 में शुरू हुई थी, जिसे बाद में ब्रॉड गेज में बदलने की प्रक्रिया के तहत 2023 में अस्थायी रूप से बंद किया गया. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.यूं कनेक्टिविटी हुई और मजबूत

यूं कनेक्टिविटी हुई और मजबूत
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इसी तरह मथुरा-अछनेरा-भरतपुर लाइन 1881 में चालू हुई थी और बाद में इसका गेज रूपांतरण भी पूरा किया गया. मथुरा–अलवर लाइन का निर्माण 1980 में शुरू होकर 1995 तक पूरा हुआ, जिससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.मथुरा जंक्शन पर हैं कितने प्लेटफॉर्म?

मथुरा जंक्शन पर हैं कितने प्लेटफॉर्म?
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आज मथुरा जंक्शन एक बड़ा रेलवे हब है, जहां लगभग 14 प्लेटफॉर्म हैं और कई रेल मार्ग मौजूद हैं. यह स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या काफी अधिक है. वृंदावन के लिए अलग से एक छोटी शाखा लाइन भी है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

8.मथुरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

मथुरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं
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भारतीय रेलवे ने मथुरा जंक्शन की स्वच्छता और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. आज यहां बेहतर वेटिंग एरिया, फूड स्टॉल, डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोर्ड और दूसरी सुविधाएं लगातार विकसित की जा रही हैं. आज के समय में मथुरा जंक्शन भारतीय रेलवे नेटवर्क में एक अहम कड़ी है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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