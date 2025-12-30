राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे

1 . Who is Raihan Vadra?

1

रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. वह राहुल गांधी के भांजे हैं. 29 अगस्त, 2000 को जन्मे रेहान 25 साल के हैं. वो बचपन से ही आर्ट और फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं. वह वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी करते हैं. वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान रेहान अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ उनकी रैली में शामिल भी हुए थे.

(इस आर्टिकल की सभी तस्वीरें रेहान वाड्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई हैं. )