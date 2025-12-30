राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 01:09 PM IST
1.Who is Raihan Vadra?
रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. वह राहुल गांधी के भांजे हैं. 29 अगस्त, 2000 को जन्मे रेहान 25 साल के हैं. वो बचपन से ही आर्ट और फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं. वह वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी करते हैं. वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान रेहान अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ उनकी रैली में शामिल भी हुए थे.
(इस आर्टिकल की सभी तस्वीरें रेहान वाड्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई हैं. )
2.Raihan Vadra Education
रेहान वाड्रा ने दून स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है. इसी स्कूल से उनके मामा राहुल गांधी और नाना राजीव गांधी ने पढ़ाई की थी. हायर स्टडीज़ के लिए रेहान लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी गए थे. रेहान वाड्रा ने 10 साल की उम्र से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था.
Aviva Baig और रेहान वाड्रा लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में दोनों ने सगाई की है. अविवा बेग खुद भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वह दिल्ली की रहने वाली हैं. जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को अपने कैमरे में कैद करना उनका पेशा भी है और पैशन भी. वह प्रोडक्शन कंपनी और फोटोग्राफी स्टूडियो Atelier 11 की को-फाउंडर भी हैं.
4.Who is Avira Baig?
5.Avira Baig Education
अविवा बेग दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की है. उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री ली है. वह नैशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं.
6.Family Reaction on Raihan-Aviva Engagement
रिपोर्ट्स की मानें तो रेहान और अविवा ने जीवन के नए पड़ाव में कदम रखने से पहले अपने-अपने परिवार की सहमति ले ली है. दोनों परिवार इस फैसले से खुश हैं. फिलहाल कपल ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की हैं.
