Photos

एजुकेशन

राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे

प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपने गर्लफ्रेंड अविवा बेग से सगाई कर ली है. रेहान वाड्रा अपने पिता के बिजनेस और मां की राजनीतिक लेगेसी से दूर क्रिएटिव फील्ड में एक्टिव हैं. रेहान वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने टाइगर, तेंदुए की बेहतरीन तस्वीरें पोस्ट की हैं.

जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 01:09 PM IST

Who is Raihan Vadra?

Who is Raihan Vadra?
1

रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. वह राहुल गांधी के भांजे हैं. 29 अगस्त, 2000 को जन्मे रेहान 25 साल के हैं. वो बचपन से ही आर्ट और फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं. वह वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी करते हैं. वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान रेहान अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ उनकी रैली में शामिल भी हुए थे.

(इस आर्टिकल की सभी तस्वीरें रेहान वाड्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई हैं. )

Raihan Vadra Education

Raihan Vadra Education
2

रेहान वाड्रा ने दून स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है. इसी स्कूल से उनके मामा राहुल गांधी और नाना राजीव गांधी ने पढ़ाई की थी. हायर स्टडीज़ के लिए रेहान लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी गए थे. रेहान वाड्रा ने 10 साल की उम्र से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था. 

Raihan Vadra Education

Raihan Vadra Education
3

Aviva Baig  और रेहान वाड्रा लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में दोनों ने सगाई की है. अविवा बेग खुद भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वह दिल्ली की रहने वाली हैं. जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को अपने कैमरे में कैद करना उनका पेशा भी है और पैशन भी. वह प्रोडक्शन कंपनी और फोटोग्राफी स्टूडियो Atelier 11 की को-फाउंडर भी हैं. 

Who is Avira Baig?

Who is Avira Baig?
4

Avira Baig Education

Avira Baig Education
5

अविवा बेग दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की है. उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री ली है. वह नैशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं. 

Family Reaction on Raihan-Aviva Engagement

Family Reaction on Raihan-Aviva Engagement
6

रिपोर्ट्स की मानें तो रेहान और अविवा ने जीवन के नए पड़ाव में कदम रखने से पहले अपने-अपने परिवार की सहमति ले ली है. दोनों परिवार इस फैसले से खुश हैं. फिलहाल कपल ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की हैं.

