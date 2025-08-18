अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराने के बाद PM मोदी से मिले शुभांशु शुक्ला, प्रधानमंत्री ने कुछ यूं किया स्वागत, देखें Photo

एशिया कप पहली बार खेलने वाले 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत के लिए बन सकते हैं खतरा
राजा राम | Aug 18, 2025, 09:39 PM IST
1.पीएम मोदी ने गले लगाकार स्वागत किया
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर अपने अंतरिक्ष अनुभवों को साझा किया. यह मुलाकात पीएम के सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने गले लगाकार स्वागत किया.
2.अनुभवों के बारे में जानकारी दी
शुभांशु ने पीएम को अपने अंतरिक्ष मिशन और अनुभवों के बारे में जानकारी दी.
3.पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए
गौरतलब है कि, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं.
4.‘मिशन पैच' भी दिया
दरअसल, शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को एक्सिओम-4 मिशन का ‘मिशन पैच' भी दिया. आपको बता दें लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले शुभांशु आईएसएस से ली गई तस्वीरें भी मोदी के साथ शेयर कीं.
5.15 जुलाई को धरती पर वापस लौटे
शुभांशु 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे. उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को धरती पर वापस लौटे आए थे.
6.हवाई अड्डे पर जोरदार तरीके से स्वागत
शुभांशु शुक्ला का भारत लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था. इस दौरान खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट गई थीं.
7.'गगनयान' मिशन के लिए काफी सहायक
बताते चलें शुभांशु शुक्ला की यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी 'गगनयान' मिशन के लिए काफी सहायक हो सकता है.