अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराने के बाद PM मोदी से मिले शुभांशु शुक्ला, प्रधानमंत्री ने कुछ यूं किया स्वागत, देखें Photo

1 . पीएम मोदी ने गले लगाकार स्वागत किया

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर अपने अंतरिक्ष अनुभवों को साझा किया. यह मुलाकात पीएम के सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने गले लगाकार स्वागत किया.

