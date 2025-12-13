डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी

2 . 1. कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस

2

भारत में डाकघर की स्थापना बंबई में 1727 में हुई थी लेकिन भारत को अपना पहला जनरल पोस्ट ऑफिस 1774 में मिला. यह कोलकाता में फोर्ट विलियम के स्थान पर स्थित था. जनरल पोस्ट ऑफिस का डिजाइन 1864 में वाल्टर बी. ग्रेनविले ने तैयार किया गया था जिन्होंने आधिकारिक भवन के निर्माण का काम भी किया था. वाल्टर बी. ग्रेनविले ने 1863 से 1868 तक भारत सरकार के सलाहकार वास्तुकार के रूप में काम किया.