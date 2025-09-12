PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
एजुकेशन
Abhay Sharma | Sep 12, 2025, 06:09 PM IST
1.रेलवे टिकट में PNR
हम जब भी रेलवे की यात्रा टिकट बुक करते हैं, तो रेलवे की ओर से हमें 10 नंबर का PNR नंबर दिया जाता है. यह नंबर रेलवे की टिकट में अंकित होता है. इसके अलावा इसपर यात्री का नाम, यात्रा की तिथि, कोच और सीट की संख्या, बुकिंग स्थिति व यात्रा किराया शामिल होता है.
2.क्या होता है PNR का फुल फॉर्म?
PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record). PNR नंबर की मदद से आप ट्रेन के कोच और बर्थ, ट्रेन टिकट का किराया, आगमन-प्रस्थान की तारीख और समय जान सकते हैं.
3.PNR नंबर में शुरुआत के तीन अंकों का मतलब
PNR के 10 अंकों के नंबर में शुरुआत के तीन अंक रेलवे के उस जोन के बारे में बताते हैं, जहां से रेलवे टिकट को बुक किया गया होता है. शुरुआती 3 संख्या बताती है कि किस पीआरएस PRS (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) के तहत टिकट बुक किया गया है. तस्वीर में देखें...
4.क्या है PRS का मतलब
पीआरएस (PRS) को CRIS ने तैयार किया है. PRS इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का पूरा नेटवर्क देखता है. PNR की शुरुआती संख्या ट्रेन के जोन, किस स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है इसके बारे में जानकारी देती है.
5.इन ट्रेनों में नहीं मिलता PNR
PNR नंबर सभी ट्रेनों में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे कुछ ट्रेनों में ही दिया जाता है. पैसेंजर ट्रेनें कम दूरी की होती है, इसलिए उन्हें PNR नंबर नहीं दिया जाता है. क्योंकि, इनमें आरक्षण नहीं हो सकता है. इसके अलावा महानगरों में चलने वाली लोकन ट्रेनों में भी PNR नंबर नहीं दिया जाता है.
6.टिकट पर लिखे कोड का मतलब भी जान लीजिए
रेलवे टिकट पर कुछ कोड भी लिखे हुए आते हैं, जिनका अलग-अलग मतलब होता है. इसमें CNF का मतलब कंफर्म टिकट से होता है और WL का मतलब वेटिंग लिस्ट से होता है. यानि यात्री ने टिकट बुक करा ली है, लेकिन वह टिकट कंफर्म नहीं है. CAN का मतलब कैंसिल टिकट से होता है.
7. PQWL और TQWL का मतलब
कुछ टिकट में PQWL लिखा होता है, जिसका मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, जब यात्री लंबी दूरी की ट्रेन में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच टिकट करता है और टिकट कंफर्म नहीं होता. वहीं, TQWL का मतलब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है.
