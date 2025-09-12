PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

6 . टिकट पर लिखे कोड का मतलब भी जान लीजिए

6

रेलवे टिकट पर कुछ कोड भी लिखे हुए आते हैं, जिनका अलग-अलग मतलब होता है. इसमें CNF का मतलब कंफर्म टिकट से होता है और WL का मतलब वेटिंग लिस्ट से होता है. यानि यात्री ने टिकट बुक करा ली है, लेकिन वह टिकट कंफर्म नहीं है. CAN का मतलब कैंसिल टिकट से होता है.