FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

एजुकेशन

PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

PNR Full Form: रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, यात्रा करने के लिए जब भी टिकट बुक की जाती है तो रेलवे की ओर से यात्रियों को एक पीएनआर (PNR) नंबर जारी किया जाता है. क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है और 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम? आइए जानें... 

Abhay Sharma | Sep 12, 2025, 06:09 PM IST

1.रेलवे टिकट में PNR 

रेलवे टिकट में PNR 
1

हम जब भी रेलवे की यात्रा टिकट बुक करते हैं, तो रेलवे की ओर से हमें 10 नंबर का PNR नंबर दिया जाता है. यह नंबर रेलवे की टिकट में अंकित होता है. इसके अलावा इसपर यात्री का नाम, यात्रा की तिथि, कोच और सीट की संख्या, बुकिंग स्थिति व यात्रा किराया शामिल होता है. 

Advertisement

2.क्या होता है PNR का फुल फॉर्म? 

क्या होता है PNR का फुल फॉर्म? 
2

PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record). PNR नंबर की मदद से आप ट्रेन के कोच और बर्थ, ट्रेन टिकट का किराया, आगमन-प्रस्थान की तारीख और समय जान सकते हैं.

3.PNR नंबर में शुरुआत के तीन अंकों का मतलब  

PNR नंबर में शुरुआत के तीन अंकों का मतलब  
3

PNR के 10 अंकों के नंबर में शुरुआत के तीन अंक रेलवे के उस जोन के बारे में बताते हैं, जहां से रेलवे टिकट को बुक किया गया होता है. शुरुआती 3 संख्या बताती है कि किस पीआरएस PRS (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) के तहत टिकट बुक किया गया है. तस्वीर में देखें... 

4.क्या है PRS का मतलब 

क्या है PRS का मतलब 
4

पीआरएस (PRS) को CRIS ने तैयार किया है. PRS इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का पूरा नेटवर्क देखता है. PNR की शुरुआती संख्या ट्रेन के जोन, किस स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है इसके बारे में जानकारी देती है.  

TRENDING NOW

5.इन ट्रेनों में नहीं मिलता PNR

इन ट्रेनों में नहीं मिलता PNR
5

PNR नंबर सभी ट्रेनों में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे कुछ ट्रेनों में ही दिया जाता है. पैसेंजर ट्रेनें कम दूरी की होती है, इसलिए उन्हें PNR नंबर नहीं दिया जाता है. क्योंकि, इनमें आरक्षण नहीं हो सकता है. इसके अलावा महानगरों में चलने वाली लोकन ट्रेनों में भी PNR नंबर नहीं दिया जाता है.   
 

6.टिकट पर लिखे कोड का मतलब भी जान लीजिए

टिकट पर लिखे कोड का मतलब भी जान लीजिए
6

रेलवे टिकट पर कुछ कोड भी लिखे हुए आते हैं, जिनका अलग-अलग मतलब होता है. इसमें CNF का मतलब कंफर्म टिकट से होता है और  WL का मतलब वेटिंग लिस्ट से होता है. यानि यात्री ने टिकट बुक करा ली है, लेकिन वह टिकट कंफर्म नहीं है. CAN का मतलब कैंसिल टिकट से होता है. 

7. PQWL और TQWL का मतलब 

 PQWL और TQWL का मतलब 
7

कुछ टिकट में  PQWL लिखा होता है, जिसका मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, जब यात्री लंबी दूरी की ट्रेन में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच टिकट करता है और टिकट कंफर्म नहीं होता.  वहीं, TQWL का मतलब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE