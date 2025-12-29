UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

1 . इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहा?

1

अर्थशास्त्री संजीव सान्याल का न्यूज एजेंसी ANI को दिया गया हालिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में उन्होंने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को लेकर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने यूपीएससी को समय की बर्बादी बताते हुए कहा कि यह प्रणाली 1960 के दशक में भले ही एक अच्छा विचार रही हो, लेकिन आज के तेजी से बदलते दौर में इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है.