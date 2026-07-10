ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

4 . कहां से कहां तक बहती है ऑस्ट्रेलिया की फ्रिंके नदी?

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जियोसाइंटिस्ट के मुताबिक, यह नदी मैकडॉनेल पर्वतमाला के बनने से पहले से बह रही थी. जब लाखों साल में भूगर्भीय हलचलों से पर्वतमालाएं ऊपर उठीं, तब नदी ने अपना रास्ता बदलने के बजाय चट्टानों को धीरे-धीरे काटते हुए अपना पुराना रास्ता ही बनाए रखा. फिंके नदी 600-750 किलोमीटर तक लंबी है. यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में माउंट ज़ील के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है. इसके बाद यह ग्लेन हेलेन गॉर्ज और पाम वैली जैसे इलाकों से गुजरते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है. आगे चलकर यह ह्यू और पामर जैसी सहायक नदियों से मिलती है. इसके बाद यह सिम्पसन रेगिस्तान के पश्चिमी किनारे के साथ बहती हुई दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ती है.