इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 18, 2026, 04:38 PM IST
1.नॉर्वे की सबसे लंबी नदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं. ऐसे में लोग इस देश और यहां के भूगोल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन-सी है और यह कहां से निकलकर कहां तक बहती है और साथ ही इसकी खासियत क्या है?
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.ग्लोमा नदी की लंबाई
नॉर्वे की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी ग्लोमा है. इसकी कुल लंबाई लगभग 621 किलोमीटर है. यह नदी नॉर्वे के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से होकर बहती है और कृषि, उद्योग, जलविद्युत उत्पादन और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह यूरोप के सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टा ओयेरेन डेल्टा भी बनाती है. यह डेल्टा एक अहम रामसर वेटलैंड साइट भी है. यह जैव विविधता के लिए जरूरी है और यहां हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं.
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3.कहां से कहां तक बहती है ग्लोमा नदी?
ग्लोमा नदी नॉर्वे के ट्रेंडेलैग की ऑर्सुंडेन झील से निकलती है. इस झील में पानी आसपास की छोटी धाराओं और पहाड़ी झीलों से आता है. यह नदी शुरुआत में पहाड़ी क्षेत्रों और संकरी घाटियों से होकर बहती है और फिर धीरे-धीरे चौड़ी होती जाती है और दक्षिण की ओर अपना लंबा सफर तय करती है. अपने रास्ते में ग्लोमा नदी नॉर्वे के कई कस्बों, जंगलों और खेती के मैदानों से होकर गुजरती है.
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4.ग्लोमा नदी की सहायक नदियां
यह नदी रोरोस, एल्वर्म, कॉन्ग्सविंजर और सार्प्सबोर्ग जैसे इलाकों के पास से बहती हुई आखिर में फ्रेडरिकस्टैड शहर के पास समुद्र में मिल जाती है. इसका पानी स्केगेरक स्ट्रेट के जरिए उत्तर सागर तक पहुंचता है. रास्ते में इसमें कई सहायक नदियां भी मिलती हैं, जिनमें वोर्मा, रेना और फोल्ला प्रमुख हैं. वोर्मा नदी नॉर्वे की सबसे बड़ी झील मजोसा झील का पानी लाती है और यह ग्लोमा का जल प्रवाह बढ़ा देती है.
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5.ग्लोमा नदी का बेसिन
ग्लोमा नदी का बेसिन बेहद विशाल है. इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यह नॉर्वे के कुल भूभाग का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है. इसी कारण यह नदी पूर्वी नॉर्वे के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए काफी जरूरी है. नदी का जल प्रवाह मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन बर्फ पिघलने और बारिश के समय इसमें पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है.
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6.मछलियों और वन्यजीवों का आवास
ग्लोमा नदी मछलियों और वन्यजीवों का आवास है. यहां ट्राउट, ग्रेलिंग और पाइक और कई मीठे पानी की मछलियां पाई जाती हैं. नदी और इसके आसपास की झीलों में मछली पकड़ा जाता है. नदी के किनारे बसे जंगल कई वन्य जीवों और पक्षियों को सुरक्षित आवास देते हैं. ग्लोमा नदी को नॉर्वे की रीढ़ मानी जाती है. पहले के समय में लकड़ियों को बहाकर जंगलों से उद्योगों तक पहुंचाने के लिए इस नदी का इस्तेमाल किया जाता था. आज भी नदी जलविद्युत उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके प्रवाह पर कई हाइड्रोपॉवर प्लांट बने हुए हैं. ये नॉर्वे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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