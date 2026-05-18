इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा

6 . मछलियों और वन्यजीवों का आवास

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ग्लोमा नदी मछलियों और वन्यजीवों का आवास है. यहां ट्राउट, ग्रेलिंग और पाइक और कई मीठे पानी की मछलियां पाई जाती हैं. नदी और इसके आसपास की झीलों में मछली पकड़ा जाता है. नदी के किनारे बसे जंगल कई वन्य जीवों और पक्षियों को सुरक्षित आवास देते हैं. ग्लोमा नदी को नॉर्वे की रीढ़ मानी जाती है. पहले के समय में लकड़ियों को बहाकर जंगलों से उद्योगों तक पहुंचाने के लिए इस नदी का इस्तेमाल किया जाता था. आज भी नदी जलविद्युत उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके प्रवाह पर कई हाइड्रोपॉवर प्लांट बने हुए हैं. ये नॉर्वे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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