वायलिन से रचती हैं सुर, साइंस से बदलना चाहती हैं भविष्य... मिलिए तेजस्वी मनोज से जिन्होंने TIMES को भी किया कायल

5 . शील्ड सीनियर्स का आइडिया कैसे आया?

5

तेजस्वी मनोज के मन में शील्ड सीनियर्स का आइडिया तब आया जब उनके दादा एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते-होते बचे. स्कैमर ने खुद को उनका रिश्तेदार बताया और आपात स्थिति बताकर पैसे मांगे. तेजस्वी को हैरानी हुई कि उनके दादा-दादी में इतनी जागरूकता की कमी थी. जब तेजस्वी ने इस पर रिसर्च किया तो उसे पता चला कि यह अकेला मामला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या है.