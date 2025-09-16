वायलिन से रचती हैं सुर, साइंस से बदलना चाहती हैं भविष्य... मिलिए तेजस्वी मनोज से जिन्होंने TIMES को भी किया कायल

Google Gemini से AI फोटो बनाने वाली लड़की ने बताया अपना अनुभव, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
75 के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जानिए कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफर
Ear Itching: कान-गले और तालू में अक्सर खुजली रहती है तो इसे हल्के में न लें, इन बीमारियों का संकेत है इचिंग
Numerology: पीएम मोदी जैसे प्रभावशाली होते हैं इस मूलांक वाले, शेर की तरह अकेले चलने वाले बातों से करते हैं सम्मोहित
ट्रंप के युद्धविराम दावों को पाक विदेश मंत्री ने झुठलाया, कहा- यूएस ने पुष्ट किया था भारत तीसरे पक्ष की भूमिका की अनुमति नहीं देगा
ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, कहा- 'शानदार काम कर रहे हैं'
Rashifal 17 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी
फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल
UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 16, 2025, 03:53 PM IST
1.टाइम्स मैग्जीन तेजस्वी मनोज की काबिलियत का हुआ कायल
17 साल की तेजस्वी मनोज ने टाइम्स मैग्जीन को अपना कायल बना दिया है. इस किशोरी को मैग्जीन ने 2025 का किड ऑफ द ईयर चुना है. उनके प्रोजेक्ट शील्ड सीनियर्स को काफी सराहा जा रहा है जिसका उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स को ऑनलाइन घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से बचाना है.
2.सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मम्मी-पापा
तेजस्वी मनोज का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और उनका पालन-पोषण टेक्सास के डलास में हुआ. उनके माता-पिता दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और भारत से आकर अमेरिका में बसे हैं.
3.वायलिन बजाने का भी है शौक
तेजस्वी मनोज एक ईगल स्काउट हैं और अपने स्कूल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन भी बजाती हैं. इसके अलावा वह विभा और नॉर्थ टेक्सास फूड बैंक यंग एडवोकेट्स काउंसिल जैसे संगठनों के साथ वॉलन्टियर भी करती है.
4.भविष्य में कंप्यूटर साइंस की करना चाहती हैं पढ़ाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी मनोज आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ने की प्लानिंग कर रही हैं जिसमें वह एआई या साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करेंगी.
5.शील्ड सीनियर्स का आइडिया कैसे आया?
तेजस्वी मनोज के मन में शील्ड सीनियर्स का आइडिया तब आया जब उनके दादा एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते-होते बचे. स्कैमर ने खुद को उनका रिश्तेदार बताया और आपात स्थिति बताकर पैसे मांगे. तेजस्वी को हैरानी हुई कि उनके दादा-दादी में इतनी जागरूकता की कमी थी. जब तेजस्वी ने इस पर रिसर्च किया तो उसे पता चला कि यह अकेला मामला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या है.
6.बुजुर्ग सबसे ज्यादा होते हैं ऑनलाइन ठगी के शिकार
स्कैमर अक्सर बुज़ुर्गों को निशाना बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बुज़ुर्ग इन ठगों की तकनीकों से अनजान होते हैं. रिपोर्ट के अनुसार एफबीआई के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र को घोटालों की लगभग 8,60,000 रिपोर्टें मिलीं जिनसे 2024 में 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होने की संभावना है.
7.बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से जागरूक करती हैं तेजस्वी
तेजस्वी को 2024 के कांग्रेसनल ऐप चैलेंज में मेंशन किया गया. उन्होंने 2025 में टेक्सास के प्लानो में TEDx लेक्चर दिया जिसमें डिजिटल ब्रिज बनाने की जरूरत पर चर्चा की गई. वह लोकल लेवल पर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करती हैं और साइबर क्राइम को लेकर सेमिनार में चर्चा करती हैं.
8.शील्ड सीनियर्स क्या है?
शील्ड सीनियर्स वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम के बारे में जागरूक करता है, संदेह वाले मैसेज का एनालिसिस करता है और रिपोर्टिंग लिंक देता है. यह ऐप एआई से संचालित होता है और चैटबॉक्स के जरिए आसान जवाब देता है और स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए सही प्लैटफॉर्म देता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.