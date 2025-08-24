भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

1 . भिखारियों के साथ क्यों बैठे थे मथुरा डीएम?

यूपी के मथुरा जिले के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की हाल ही में भिखारियों के बीच बैठकर उनसे बात करने की तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे थे. मामला यह था कि निरीक्षण के दौरान भीख मांगे भिखारियों को देखकर डीएम रुके और उनसे ऐसा न करने का निवेदन कर रहे थे.