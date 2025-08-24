Twitter
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस चंद्र प्रकाश सिंह कौन हैं और वह कितने पढ़े-लिखे हैं. इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि उनका अबतक का प्रशासनिक सफर कैसा रहा है?

जया पाण्डेय | Aug 24, 2025, 11:45 AM IST

1.भिखारियों के साथ क्यों बैठे थे मथुरा डीएम?

भिखारियों के साथ क्यों बैठे थे मथुरा डीएम?
1

यूपी के मथुरा जिले के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की हाल ही में भिखारियों के बीच बैठकर उनसे बात करने की तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे थे. मामला यह था कि निरीक्षण के दौरान भीख मांगे भिखारियों को देखकर डीएम रुके और उनसे ऐसा न करने का निवेदन कर रहे थे.

2.भिखारियों से की खास अपील

भिखारियों से की खास अपील
2

उन्होंने भिखारियों से कहा कि अगर आपको मांगना है तो भगवान से मांगिए. ऐसे किसी और के सामने हाथ फैलाना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मथुरा में काम करने के लिए बहुत कुछ है. लेकिन भीख मांगना समस्या का समाधान नहीं हो सकता.

3.कौन हैं मथुरा के डीएम?

कौन हैं मथुरा के डीएम?
3

आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस चंद्र प्रकाश सिंह कौन हैं और वह कितने पढ़े-लिखे हैं. इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि उनका अबतक का प्रशासनिक सफर कैसा रहा है?

4.प्रमोशन पाकर बने थे आईएएस अधिकारी

प्रमोशन पाकर बने थे आईएएस अधिकारी
4

IAS चंद्र प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निवासी हैं. उनका जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था. उन्होंने एमएससी तक की पढ़ाई की है. वह 1997 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और 2018 में प्रमोशन पाकर आईएएस बने हैं.

5.ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते हैं सीपी सिंह

ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते हैं सीपी सिंह
5

IAS चंद्र प्रकाश सिंह काफी मेहनती और ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते हैं. वह अपने पद की गरिमा बनाकर रखते हैं और अक्सर अपने काम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.

6.गायों से है अनूठा प्रेम

गायों से है अनूठा प्रेम
6

सीपी सिंह की अनूठी गोभक्ति के चर्चे दूर-दूर तक हैं. ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वह गौशाला पहुंचते हैं तो उनकी आवाज सुनकर गाएं दौड़ी चली आती हैं. वह अपने साथ गायों के लिए चारा और पसंदीदा खाना लेकर जाते हैं और गाएं भी उन्हें खूब प्रेम करती हैं.

7.पीसीएस के रूप में इन अहम पदों पर किया काम

पीसीएस के रूप में इन अहम पदों पर किया काम
7

पीसीएस के तौर पर अपने चयन के बाद से उन्होंने आगरा और मेरठ में डिप्टी कलेक्टर, शाहजहांपुर और मेरठ में सिटी मजिस्ट्रेट, नोएडा गौतम बुद्धनगर के रजिस्ट्रार जैसे पदों पर काम किया है. आईएएस बनने से पहले वह गाजियाबाद में म्युसिपल कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे.

8.इन जिलों के डीएम रहे सीपी सिंह

इन जिलों के डीएम रहे सीपी सिंह
8

साल 2018 में आईएएस के रूप में प्रमोट होने के बाद से उन्होंने कासगंज और बुलंदशहर में जिलाधिकारी के पद पर काम किया है. फिलहाल जनवरी 2025 से वह मथुरा के डीएम के पद पर कार्यरत हैं. 

