भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

3 . 1. पश्चिम बंगाल – 4.7 किलोग्राम प्रति माह

भारत का सबसे मीठा राज्य पश्चिम बंगाल है जो मिष्टी दोई, संदेश और रसगुल्ले के अपने शौक के लिए जाना जाता है. पूरे देश में पश्चिम बंगाल दूध से बने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हैं. बंगाली मिठाइयां कोलकाता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं. इसके अलावा शांतिनिकेतन और कृष्णनगर जैसे शहरों की पारंपरिक मिठाइयां भी काफ़ी पसंद की जाती हैं.