भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

जया पाण्डेय | Sep 25, 2025, 10:59 AM IST
1.त्योहारों और मिठाईयों का देश है भारत
भारत त्योहारों का देश कहा जाता है और जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आते हैं, मिठाईयां लोगों का सबसे लोकप्रिय व्यंजन बन जाती हैं. देश के हर राज्य की अपनी अनूठी मिठाई संस्कृति है. कुछ राज्य दूध से बनी मिठाईयों के लिए मशहूर हैं तो कहीं चाशनी में पकाकर मिठाई तैयार की जाती है.
2.इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग
आज हम आपको देश के उन 5 टॉप राज्यों के बारे में बताएंगे जहां मिठाई की खपत अपने चरम पर है. तो जानें इस त्योहारी सीजन में कौन सा राज्य मिठाई खाने के मामले में टॉप पर है. यह डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO से लिया गया है.
3.1. पश्चिम बंगाल – 4.7 किलोग्राम प्रति माह
भारत का सबसे मीठा राज्य पश्चिम बंगाल है जो मिष्टी दोई, संदेश और रसगुल्ले के अपने शौक के लिए जाना जाता है. पूरे देश में पश्चिम बंगाल दूध से बने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हैं. बंगाली मिठाइयां कोलकाता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं. इसके अलावा शांतिनिकेतन और कृष्णनगर जैसे शहरों की पारंपरिक मिठाइयां भी काफ़ी पसंद की जाती हैं.
4.उत्तर प्रदेश – 3.6 किलोग्राम प्रति माह
पेड़ा, जलेबी और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं. सुबह की चाय से लेकर शादी-ब्याह तक ये मिठाइयां रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अभिन्न अंग हैं. वाराणसी अपनी मलइयो और रबड़ी के लिए प्रसिद्ध है जबकि मथुरा अपने पेड़े के लिए प्रसिद्ध है. कानपुर और लखनऊ भी ऐतिहासिक दुकानों वाले लोकप्रिय मिठाई के केंद्र हैं.
5.3. महाराष्ट्र - 3.4 किलोग्राम प्रति माह
महाराष्ट्र में त्योहारों और रोज़मर्रा की मिठाइयों में मोदक, पूरन पोली और श्रीखंड सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. मुंबई में कई तरह की क्षेत्रीय और मिश्रित मिठाइयां मिलती हैं, जबकि पुणे अपनी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है. नागपुर अपनी खास स्थानीय मिठाई की दुकानों और संतरे की बर्फी के लिए जाना जाता है.
6.4. पंजाब – 3.1 किलोग्राम प्रति माह
पंजाब में पिन्नी, रबड़ी और खीर जैसी मलाईदार मिठाइयां बहुत पसंद की जाती हैं. ये मिठाइयां सर्दियों और फसल उत्सवों के दौरान खास तौर पर पसंद की जाती हैं. लुधियाना और अमृतसर अपने देसी घी के लड्डुओं और दूध से बनी मिठाइयों के लिए मशहूर हैं जबकि पटियाला अपने बड़े और स्वादिष्ट हलवों के लिए जाना जाता है.
7.5. तमिलनाडु – 2.9 किलोग्राम प्रति माह
मैसूर पाक, पायसम और जंगीरी तमिलनाडु की उन मिठाइयों में से हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है. मदुरै अपनी विशिष्ट जंगीरी और हलवे के लिए प्रसिद्ध है, वहीं चेन्नई मिठाइयों की दुकानों का केंद्र है. कोयंबटूर भी एक लोकप्रिय मिठाई स्थल है.
