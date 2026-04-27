भारत का वो रेलवे ट्रैक जिसे दिन में दो बार समुद्र बहा ले जाता है, पानी में जाती दिखती हैं ट्रेनें

1 . रेलवे ट्रैक जो समुद्र में गायब हो जाती है

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भारत में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसे समुद्र दिन में दो बार बहा ले जाती है. इसकी पटरियां पूरे दिन दिखाई नहीं देतीं. क्या आप जानते हैं कि यह रेलवे ट्रैक भारत के किस राज्य में है और यहां रेलवे का संचालन कैसे होता है? यह रेल मार्ग तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम जाने वाला रास्ता है, जो पंबन ब्रिज के जरिए मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)